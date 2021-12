Intensivbetten: 5 Prozent mehr Betten im Corona-Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt

Anzeige

Anzeige

In Deutschland ist die Zahl der Intensivbetten in den Krankenhäusern 2020 um 5 Prozent gestiegen. Das hat das Bundesamt für Statistik am Montag mitgeteilt. Im Vergleich zum Vorjahr sind demnach 1400 dazugekommen. Die Gesamtzahl beläuft sich demnach auf rund 27.000 Intensivbetten bundesweit.

Allerdings ging im gleichen Zeitraum die Gesamtzahl der Krankenhausbetten um rund 1,5 Prozent zurück. Demnach gibt es nun 7400 Betten weniger und somit nur noch 486.700.

Laut dem Intensivregister (DIVI) gibt es derzeit 21.871 Intensivbetten sowie zusätzlich eine Notfallreserve von weiteren 8264 Betten (Stand: 19.12.2021). Damit beläuft sich die Gesamtzahl heute auf rund 30.000 Intensivbetten.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Weniger Behandlungen im Krankenhaus 2020

Im Pandemiejahr 2020 ging auch die Zahl der Behandlungstage im Krankenhaus deutlich zurück, so das Statistische Bundesamt. Rund 122,6 Millionen Tage waren Patientinnen und Patienten 2020 in Behandlung. Das ist ein Rückgang um 12 Prozent.

Auch die durchschnittliche Bettenauslastung ist 2020 gesunken und betrug 68,8 Prozent. „Das heißt, die Krankenhausbetten waren durchschnittlich an zwei von drei Tagen belegt“, so das Statistische Bundesamt am Montag.

Diese Entwicklung gehe einher mit einem erheblichen Rückgang der Gesamtzahl der Behandlungsfälle infolge der Corona-Pandemie, die das Statistische Bundesamt bei einer Pressekonferenz am 9. Dezember analysiert hatte. Demnach habe es im Jahr 2020 in Deutschland etwa 2,5 Millionen weniger Krankenhausbehandlungen als im Vorjahr gegeben – ein Minus von mehr als 13 Prozent.