Innenausschuss: Der AfD-Kandidat fiel zu Recht durch

Berlin. Es war der erste und nahezu unverzeihliche Fehler der neuen Ampel­koalition: Als es um die Frage ging, wer die Vorsitze der Bundestags­ausschüsse bekommen sollte, folgten die drei Parteien dem Motto „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“. So fiel ausgerechnet der sicherheits­relevante Innenausschuss an die AfD.

Am Mittwoch nun haben Sozial­demokraten, Grüne und Liberale den Fehler notdürftig repariert. Sie haben den AfD-Kandidaten gemeinsam mit Union und Linken einfach nicht gewählt. Das ist gut.

Die AfD hatte theoretisch einen Anspruch auf den Vorsitz; schließlich hatten die anderen Fraktionen, allen voran die Grünen, nicht zugegriffen. Der AfD-Kandidat Martin Hess gilt im nach rechts außen offenen Spektrum seiner Partei als noch irgendwie gemäßigt. Die anderen Fraktionen haben in einem Parlament aber natürlich das demokratische Recht, einem Kandidaten ihre Stimme zu verweigern. Davon haben sie einen eindeutigen Gebrauch gemacht.

Überdies ist es so, dass sich die AfD als Ganze wie eine Partei präsentiert, die nicht in der Demokratie mitarbeiten, sondern die Demokratie sprengen will. Deshalb kommen ihre Kandidaten für demokratische Ämter nicht in Betracht – und für sensible schon gar nicht. Der Vorsitzende der Unions­fraktion, Ralph Brinkhaus, hat am Mittwoch richtigerweise den berühmten Satz des Philosophen Theodor W. Adorno zitiert: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Das Falsche ist die AfD.

Dass all dies jetzt überhaupt gesagt werden muss, haben die Ampel­parteien zu verantworten. Sie sollten daher für die restlichen vier Jahre eines wissen: Wenn es um die Demokratie geht, darf man nicht schlafmützig sein – auch nicht für Augenblicke.