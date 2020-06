Inhaftierte Huawei-Managerin Meng Wanzhou: China klagt zwei Kanadier wegen Spionage an

Anzeige

Peking. Im Streit um die in Kanada inhaftierte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou sind zwei Kanadier in China wegen des Verdachts auf Spionage angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaften in Peking und Dandong gaben die Vorwürfe gegen Michael Kovrig und Michael Spavor am Freitag bekannt.

Die beiden waren bereits im Dezember 2018 festgenommen worden, kurz nachdem Meng auf Grundlage eines US-Haftbefehls am Flughafen von Vancouver festgesetzt worden war. Beobachter werteten die Festnahmen der Kanadier als Versuch, die Huawei-Managerin und Tochter des Unternehmensgründers freizupressen.

Meng wird von der US-Justiz Betrug vorgeworfen. Konkret soll Huawei demnach über eine Briefkastenfirma in Hongkong den Iran beliefert und damit US-Sanktionen gegen Teheran verletzt haben. Meng führte den Vorwürfen zufolge die Bank HSBC über die Verbindungen des Unternehmens in den Iran in die Irre.