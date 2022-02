War es schon immer Ihr Traum, mit der FDP beim Klimaschutz im Team zu spielen, Frau Nestle?

Anzeige

Berlin. Die geborene Schwäbin Ingrid Nestle sitzt für Schleswig-Holstein im Bundestag. Die 44-Jährige studierte und forschte an den Universitäten Flensburg und Cambridge im Bereich des Umweltmanagements und war von 2012 bis 2017 Staatssekretärin im Klimawende-Ministerium in Kiel.

Erneut haben junge Leute vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen das Bundesklimaschutzgesetz eingelegt. Halten Sie das für eine gute Idee?

Das Klimaversprechen aus Paris einzulösen, ist eine elementar wichtige und zugleich gigantische Aufgabe. Es ist gut und richtig, dass viele Menschen an vielen Orten und auf viele Arten daran arbeiten. Wir Grüne geben alles, im Parlament und in der Regierung. Eine Gruppe junger Menschen versucht auf dem juristischen Weg, mehr Verlässlichkeit für Klimaschutz zu schaffen. Das ist ihr gutes Recht, und ich verstehe die Motivation sehr gut.

War es eigentlich schon immer Ihr Traum, mit der FDP beim Klimaschutz in einer Mannschaft zu spielen?

Es war schon lange mein Traum, endlich beim Klimaschutz zu spielen und nicht nur am Spielfeldrand zu stehen und zu kritisieren. In der Demokratie kann man sich nicht immer aussuchen, mit wem man spielt – das ist beim Fußball ja nicht anders. Und bisher fühlt sich das Spiel sehr gut an. Wir sind uns in der Koalition in den Zielen sehr einig. Und das ist das Wichtigste. Konflikte lassen sich im Grundsatz sachlich klären. Ob das immer funktioniert, wird sich zeigen.

Sorgen bei Energiepreisen

Es gibt unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Wo sehen Sie die?

Aktuell macht uns allen die Situation bei den Energiepreisen Sorgen. Da brauchen wir jetzt strukturelle Antworten, um nicht schnell wieder in ähnliche Probleme reinzulaufen. Wir benötigen jedoch auch kurzfristige Lösungen, weil manche Unternehmen und Haushalte echte Schwierigkeiten haben. Aus SPD und FDP kommt der Gedanke, die EEG-Umlage früher absenken. Ich würde gerne gezielter helfen, denn es kostet fünf Milliarden Euro, die Umlage um einen Cent abzusenken – mit der Hälfte des Geldes könnte locker all denen geholfen werden, die akute Probleme haben.

Welche Konfliktlinien zeichnen sich in dieser Legislaturperiode in der Klimapolitik ab?

Bei der Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien muss mehr passieren, als wohlmeinende Worte auszusprechen. Da wird es im Detail noch viele Konflikte geben.

Wahrscheinlich auch in den eigenen Reihen. Streit liegt in der Luft, wenn es um den Flächenbedarf, etwa für Windkraft, und die Bürgerbeteiligung geht, oder?

Ich sehe die Bürgerbeteiligung nicht als Gegenstück zu Geschwindigkeit. Sie muss nur gut gemacht werden und darf die Prozesse nicht verlangsamen. Am Ende hängt dies immer von den Leuten vor Ort ab, die diese durchaus anstrengende Aufgabe übernehmen. Es kommt darauf an, ehrlich zu kommunizieren. Man muss sagen, was geht und was nicht geht. Herumeiern und der Versuch, es allen recht zu machen, verzögert Prozesse.

Reiche müssen Klimaschutz schaffen

Stichwort Klimagerechtigkeit: Sind die sozialen Ausgleichsversprechen für Klimaschutzmaßnahmen überhaupt alle zu halten?

Nur mit dem Kampf für Klimaschutz ist mehr finanzielle Gerechtigkeit hinzubekommen. Hätten wir jetzt schon alle die Pro-Kopf-Emissionen des ärmeren Drittels der deutschen Gesellschaft, wären die Klimaziele für 2030 erreicht. Die Frage ist, wie die reicheren Leute den Klimaschutz schaffen.

Die Energiepreisexplosion trifft aber vor allem die Ärmeren hart.

Wir haben jetzt ein massives Problem mit Energiepreisen, weil wir zu sehr abhängig von Gas und Erdgas sind, deren Preise durch die Decke gehen. Jedes Gigawatt Solar würde heute die Preise senken. Jede Kilowattstunde Windstrom, die im letzten Dreivierteljahr mehr produziert worden wäre, hätte dazu geführt, dass wir weniger Gas für Strom benötigen. Es gäbe schlichtweg nicht die Preisexplosion. Wir müssen die ärmeren Leute jetzt unterstützen für unser Versäumnis, die Energiewende nicht schnell genug auf den Weg zu bringen.

Sie haben den Flächenbedarf bei der Windkraft angesprochen. Sollte der Schutz von Tieren und Pflanzen gegenüber dem Klimaschutz zurücktreten?

Nein, er muss nur intelligenter organisiert werden. Tatsächlich ist Klimaschutz gleichzeitig Artenschutz. Es wäre weder für Frösche und Vögel noch für die Menschen sinnvoll, auf den Ausbau der Windenergie zu verzichten. Es muss aber schneller geklärt werden, wo die Windräder stehen können. Bei den Solaranlagen konnte besser geklärt werden, wie Solarparks wirkliche ökologische Oasen bilden. Der Gesetzgeber muss den Mut besitzen, entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Auf See gibt es Kritik am Entwurf des neuen Entwicklungsplans Offshore. Vertragen Nord- und Ostsee noch mehr Windkraftanlagen?

Ja, da geht noch mehr. Wir sollten uns aber die Raumnutzungsansprüche von Schifffahrt, Militär, Fischerei und Energiegewinnung genau anschauen. Manches funktioniert in gemeinsamen Räumen, manches nicht, es sollte auch Flächen ohne Nutzung geben. Das muss jetzt neu sortiert werden. Klar ist: Es kann nicht allein auf Kosten des Naturschutzes gehen.