Inflation: Union fordert weitergehende Entlastungen der Bürger

Die Union hat die Bundesregierung wegen der hohen Inflation zu weitergehenden Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger aufgefordert. Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagte am Mittwoch: „Die Bundesregierung muss entschiedener handeln.“ Archiv: Einzug von Bundestagsabgeordneten in den neuen Modulbau Aktuell, 17.02.2022, Berlin, Julia Kloeckner CDU/CSU im Portrait beim Bildtermin zum Einzug der Abgeordneten in den Modulbau auf dem Luisenblock West der Bau- und Raumkommission, Berlin, Deutschland. © Quelle: imago images/Political-Moments