Indien lockert Corona-Ausgangsbeschränkungen - Trotz Tausender Neuinfektionen

Grausame Tierquälerei: Hund an Fahrzeug gebunden und mitgeschleift

Ein grausamer Fall von Tierquälerei entsetzt die Menschen in Indien: In Neu-Delhi hat ein Unbekannter einen Hund mit einem Seil an sein Fahrzeug gebunden und hinter sich hergeschleift. Der Fahrer flüchtete anschließend und ließ das verletzte Tier zurück.