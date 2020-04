In drei Schritten zu einer besseren EU

Anzeige

Anzeige

Normalerweise löst die halbjährlich rotierende EU-Ratspräsidentschaft bei allen Staaten, denen sie bevorsteht, freudige Aufregung aus.

Besonders für kleine Staaten ist es stets eine große Ehre, sechs Monate lang eine Koordinationsfunktion zu haben. Liebevolle Internetauftritte werden gestaltet, blaue Flaggen werden gehisst. Der Höhepunkt ist dann stets ein EU-Gipfeltreffen in der eigenen Hauptstadt.

Das Coronavirus hat dieses Brauchtum jetzt unterbrochen. Dass im Augenblick Kroatien die Ratspräsidentschaft innehat, wissen ohnehin nur wenige Eingeweihte. Der für den 6. und 7. Mai geplante EU-Gipfel in Zagreb wurde bereits abgeblasen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ab dem 1. Juli wird es spannend

Keiner sagt es laut, aber im Grunde hat sich die kroatische Ratspräsidentschaft schon erledigt. Neue Impulse zur Runderneuerung der EU erwartet sich vor Ende Juni niemand mehr, die Gemeinschaft tuckert derzeit nur in einer Art Notmodus dahin.

Ab dem 1. Juli allerdings wird es spannend. Erstens nimmt dann mit Deutschland ein “major player” die Fäden in die Hand: Wer soll der Gemeinschaft neuen Schub geben, wenn nicht die stärkste Industrienation des Kontinents? Zweitens werden die Sachzwänge bis dahin so extrem angewachsen sein, dass es nur noch zwei jeweils auf ihre Art schicksalhafte Varianten gibt: Entweder reißt sich die EU zusammen, meistert die neuen Herausforderungen gemeinsam - und wird am Ende sogar widerstandsfähiger als je zuvor. Oder sie zerbricht unter der doppelten Last der politischen und ökonomischen Krise.

Anzeige





Anzeige

Berlin tut gut daran, schon in den kommenden Wochen erste Konturen für Deutschlands “Corona-Präsidenschaft” zu entwerfen, von der Außenminister Heiko Maas spricht.

Folgende Punkte gehören auf die Agenda:

1. Gesundheitsschutz für alle: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat über Jahre hinweg in vielen seiner Reden immer wieder gefordert, man müsse den Menschen in der EU "das Europa, das schützt” vor Augen führen. Im Prinzip hat er recht. Doch wo war “l’europe qui protège”, als das Virus um sich griff? Die Europäer nahmen ein Versagen der EU wahr.Doch in Wahrheit hatte nicht die EU versagt, sondern die Einzelstaaten hatten sich jahrzehntelang immer wieder dagegen gewehrt, Gesundheitspolitik oder gar Virenabwehr zum Gegenstand europäischen Rechts zu machen. Die EU hat hier bis heute keine Zuständigkeit. Das muss sich ändern. Wir brauchen gemeinsame Vorräte an Masken und Beatmungsgeräten, wir brauchen schnelle Eingreiftruppen aus medizinischem Personal, und wir brauchen gemeinsame Strategien für den Umgang mit künftigen Epidemien.

2. Neuer Schub für die Arbeitsmärkte: Ein Absturz der Wirtschaft nach dieser Pandemie könnte politische Lawinen quer durch Europa auslösen, die am Ende nicht nur den Gemeinschaftsgedanken unter sich begraben, sondern auch die Demokratien gefährden. Dies muss mit allen Mitteln verhindert werden, whatever it takes. Ein intelligentes Konjunkturprogramm könnte so ausgerichtet werden, dass auch die vor der Pandemie diskutierten Probleme adressiert werden, der Klimaschutz etwa und auch der Fachkräftemangel in Deutschland bei gleichzeitiger Jugendarbeitslosigkeit im Süden der EU.

3. Europäische Unabhängigkeitserklärung: Als Gemeinschaft von 500 Millionen modernen Menschen sollten wir es im Krisenfall nicht nötig haben, in China um Gesichtsmasken und um Medikamente zu bitten und in den USA um digitale Dienstleistungen für unsere Videokommunikation. Wir bleiben an Globalisierung interessiert, an freiem Austausch von Ideen, Waren und Dienstleistungen. Aber wir müssen als Europäer unseren eigenen Kontinent rundum widerstandsfähiger machen für künftige Krisen.

Schafft die Krise einen neuen Grundkonsens?

Anzeige

Die EU, das ist schon abzusehen, muss gleichsam auf die Intensivstation. Nur wenn man unter deutscher Ratspräsidentschaft dem Patienten diverse beherzte Eingriffe gleichzeitig zumutet, wird man ihn stabilisieren können.

Der Ausgang ist offen. Doch die gute Nachricht lautet: Die Krise könnte so etwas wie einen neuen Grundkonsens bewirkt haben. Wenn die sechs Monate unter deutscher Regie gut laufen, könnte Europa am Ende sogar widerstandsfähiger sein als je zuvor.