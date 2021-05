Impfzentren in Niedersachsen setzen Erstimpfungen vorerst aus

Anzeige

Hannover. In den niedersächsischen Impfzentren können in den kommenden Wochen keine Erstimpfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht werden, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Grund seien unregelmäßige Impfstofflieferungen durch den Bund, so das niedersächsische Sozialministerium.

Derzeit können die mRNA-Vakzine der beiden Hersteller deshalb nur für Zweitimpfungen bereitgestellt werden, teilte das Ministerium den Impfzentren in einem Schreiben mit. Das Land Niedersachsen soll im Mai mit etwa 240.000 Impfdosen pro Woche durch den Bund beliefert werden.

Durch die unregelmäßigen Lieferungen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna müssten zunächst Bestände hergestellt werden, „um auch im Juni alle dann anstehenden Zweitimpfungen sicher beliefern zu können“, schrieb das Sozialministerium an die Impfzentren. „Deshalb müssen wir bei diesen Impfstoffen auf Auslieferung für Erstimpfungen in den kommenden Wochen leider verzichten.“

Bereits etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung Niedersachsens hat eine Erstimpfung erhalten. Damit liegt das Land leicht über dem Bundesdurchschnitt.