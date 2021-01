Niedersachsen: Impfterminvergabe für über 80-Jährige startet chaotisch

Anzeige

Berlin/Hannover. Die am Donnerstag in Niedersachsen gestartete Vergabe von Impfterminen für über 80-Jährige, die nicht in Heimen leben, ist chaotisch verlaufen. Sowohl die entsprechende Hotline als auch das Internet-Portal waren zum Auftakt einem Ansturm an Interessenten ausgesetzt und völlig überlastet, berichten die „Hannoversche Allgemeine Zeitung” und der Evangelische Pressedienst (epd).

Impfberechtigte berichteten demnach von Dutzenden vergeblichen Anrufversuchen ohne Erfolg. Immer wieder habe es Ansagen gegeben, wonach die Telefonnummer nicht vergeben, das Netz ausgelastet oder der Teilnehmer nicht zu erreichen sei.

Corona-Impfung: Online-Terminvergabe mit Problemen

Und auch über das Internetportal sei die Terminvergabe beschwerlich gewesen. So habe das System Hannoveranern etwa Impfzentren im weiten Niedersachsen angezeigt. Wieder andere berichteten, sie hätten vom Sozialministerium gar keine Information über die bevorstehende Terminvergabe erhalten.

15.000 Impftermine seien am ersten Tag zu vergeben gewesen. Im Land gebe es jedoch 550.000 Menschen über 80. Laut „HAZ” lag die Quote für einen Treffer bei 1:36,6.