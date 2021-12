Impfstoffe - Gibt es den Mangel wirklich? Ein Versuch der Klärung

Anzeige

Berlin. Auch zwei Tage nach den Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über einen möglichen Impfstoffmangel herrscht Verwirrung um die genauen Lieferzahlen in den kommenden Wochen und Monaten. Insbesondere die Darstellung der Union, die sich erkennbar vor Ex-Minister Jens Spahn (CDU) stellt, weicht von der Lauterbachs ab. Hier die Gegenüberstellung der Angaben und eigene Recherchen:

Die gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), hat vorgerechnet, dass von rund 56 Millionen Menschen, für die eine Auffrischimpfung in Frage kommt, bereits etwa 22 Millionen geboostert sind. Daraus folgt für ihn, dass in den kommenden vier bis sechs Wochen noch gut 34 Millionen Booster-Impfungen nötig sind. Dafür stehen nach Angaben Sorges allein bis Jahresende aus bereits erfolgten und noch geplanten Lieferungen mehr als zehn Millionen Dosen Biontech und 40 Millionen Dosen Moderna zur Verfügung.

Für das kommende Jahr spricht Sorge von einer Liefermenge in Höhe von über 16 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff pro Monat. Das sei genug, um auch bei den gut 12 Millionen ungeimpften Erwachsenen in Deutschland die notwendigen Erst- und Zweitimpfungen durchführen zu können, erklärte der CDU-Politiker.

Video Lauterbach: Biontech-Impfstoff jetzt schon knapp bemessen

Lauterbach sprach im ZDF davon, dass in der Kalenderwoche 51 (ab 20. Dezember) 1,2 Millionen Biontech-Dosen geliefert würden, ab 27. Dezember (KW 52) 800.000 Dosen und ab 3. Januar (KW 1) 1,2 Millionen. Die Liefermengen für Moderna bis zum Jahreswechsel nannte er nicht. Ab 1. Januar sinkt die lieferbare Menge dieses Vakzins nach seinen Angaben auf 1,5 Millionen Dosen pro Woche.

Die Zahlen weichen stark von einander ab, sie sind allerdings auch nicht vergleichbar. So rechnet Sorge auch Impfdosen ein, die bereits ausgeliefert, aber offenbar noch nicht verimpft sind. Die genaue Größenordnung ist unbekannt, kann aber durchaus mehrere Millionen Dosen betragen.

Auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums findet sich eine Liefer-Tabelle vom 10. Dezember, nach der allein in den ersten beiden Dezemberwochen fast neun Millionen Biontech-Dosen und 20 Millionen Moderna-Dosen ausgeliefert wurden. Das ist mehr, als in dieser Zeit verimpft wurde.

In dieser Tabelle findet sich interessanterweise auch die von Lauterbach genannte Liefermenge von 1,2 Millionen Biontech-Dosen für Kalenderwoche 51 und 800.000 Dosen für KW 52. Zusätzlich sind für die laufende Woche 8 Millionen Biontech-Dosen ausgewiesen. Für alle drei Wochen (KW 50 bis 52) ist zudem die Lieferung von jeweils zehn Millionen Moderna-Dosen aufgeführt.

Ob nun tatsächlich in diesem Jahr Impfdosen fehlen, kann aus den Zahlen nicht sicher abgelesen werden. Es scheint allerdings so, als gäbe es unter Berücksichtigung der hohen Zahl an verfügbaren Moderna-Dosen genug. Klar ist auf alle Fälle, dass mehr Moderna zur Verfügung steht als Biontech. Das kann deshalb zu einem Problem werden, weil für Menschen unter 30 Jahren laut Ständiger Impfkommission (Stiko) nur Biontech verimpft werden soll.

Für das kommende Jahr gibt es bisher keine veröffentlichten Prognosen des Gesundheitsministeriums. Hier helfen die Angaben der Unternehmen weiter. Biontech teilte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit, nach aktueller Planung werde das Unternehmen monatlich 12 Millionen Dosen an Deutschland über den EU-Vertrag ausliefern.

Moderna verwies auf Anfrage auf den EU-Vertrag, der die Lieferung von insgesamt 460 Millionen Dosen für 2022 vorsieht. Deutschlands Anteil daran beträgt nach früheren Angaben etwa 20 Prozent, also etwa 92 Millionen Dosen. Das wären etwa 7,5 Millionen Dosen monatlich.

Pro Monat wären das zusammengerechnet 20 Millionen Dosen an mRNA-Impfstoffen. Auch hier scheint eher die These der Union zu stimmen, dass es genug Impfstoff gibt. Unklar ist allerdings, wie viele Lieferungen für 2022 von Ex-Minister Spahn auf das laufende Jahr vorgezogen wurden. Dadurch könnte sich die Liefermenge in den kommenden Monaten reduzieren. Klarheit könnten nur exakte Zahlen aus dem Bundesgesundheitsministerium bringen. Sie liegen aber bisher nicht vor.