Impfstart in Deutschland: Der Wettlauf mit dem Virus

Anzeige

Anzeige

Berlin. Mit mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen sind die Impfungen gegen das Coronavirus bundesweit gestartet. In vielen Bundesländern begleiteten die Landesgesundheitsminister die ersten Impfungen der hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohner. Nur in Einzelfällen kam es zu Verzögerungen – so im Kreis Augsburg, wo die Kühlkette des Impfstoffs nicht einwandfrei nachgewiesen werden konnte.

In den nächsten Tagen sollen die deutschlandweit 400 Impfzentren in Betrieb genommen werden. Bis Jahresende könnten bereits eine Million Impfdosen verbraucht sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Impfbereitschaft in Deutschland ist zuletzt in Umfragen mit schwankenden Werten angegeben worden. Sie lag je nach Umfrage zwischen 50 und 65 Prozent. Um eine Immunisierung zu erreichen, müssen sich etwa zwei Drittel der Bevölkerung impfen lassen. „Wer mitmacht, rettet Leben“, warb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Lauterbach: „Uns läuft die Zeit davon“

Das Nadelöhr für die Immunisierung der Bevölkerung ist aktuell allerdings nicht die Impfbereitschaft, sondern die verfügbare Menge des Impfstoffs. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lobte den Start der Corona-Impfungen, fürchtet aber, dass das Virus schneller sein könnte und fordert eine Erhöhung der Produktionskapazitäten für den Impfstoff.

„Die Impfung läuft gut an. Das Problem aber ist, dass wir mit dem vorhandenen Impfstoff nur fünf Millionen Menschen bis Ende März impfen können. Das ist bei weitem nicht so viel, wie wir impfen könnten“, sagte Lauterbach dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das seien noch nicht mal alle Menschen, die in die Gruppe der ersten Priorität gehörten.

Anzeige

Video So lief der Impfstart in Deutschland 2:40 min Rund 11 Monate nach den ersten bekannten Fällen des Coronavirus in Deutschland, wurden nun die ersten Pflegeheimbewohner und das Personal geimpft. © Reuters

Zur ersten Priorität zählen Menschen, die in Pflege- und Altenheimen leben sowie das Personal dort. „Uns läuft aber die Zeit davon. Das Virus hat bereits Mutationen gebildet“, betonte Lauterbach. Er verwies auf neuere Studien, wonach das Virus diese Mutationen vielleicht in immungeschwächten Patienten bilden könnte – zum Beispiel bei Krebspatienten oder Autoimmunerkrankten.

Anzeige

Der Gesundheitsexperte betonte: „Durch die Mutationen wird die Impfung zum Wettlauf mit dem Virus. Wir müssen also möglichst schnell impfen, bevor sich die Mutationen auch gegen die Impfung auswirken.“ Er forderte: „Daher sollte die Bundesregierung jetzt unbedingt prüfen, ob die Produktionskapazität für den Impfstoff in Deutschland kurzfristig aufgebaut oder erhöht werden kann.“

Seehofer: „Bin gegen Impfzwang“

Seit der ersten in Deutschland nachgewiesenen Corona-Infektion am 27. Januar diesen Jahres sind knapp 30.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Das Robert-Koch-Institut zählte etwa 1,6 Millionen Infektionen.

Vor Weihnachten waren die Zahlen der Neuinfektionen noch einmal angestiegen. Die Infektionszahlen der Weihnachtstage gelten als nicht aussagekräftig, weil an den Feiertagen weniger getestet und weniger gemeldet wird.

Während die Impfung gegen das Virus nun angelaufen ist, hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) davor gewarnt, Nichtgeimpfte zu diskriminieren. „Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften kommt einer Impfpflicht gleich“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. „Ich bin aber gegen einen Impfzwang.“

Anzeige

Forderungen nach gesetzlicher Klarstellung

Von mehreren Seiten gibt es den Ruf, dass die Bundesregierung in dieser Frage Rechtssicherheit schafft.

So sagt die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Ingrid Hartges dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Bei der Gästeregistrierung war es unter Juristen schon umstritten, ob der Gastwirt einen Anspruch auf Vorlage des Personalausweises hat. Beim Impfausweis stellt sich die Frage des Datenschutzes einmal mehr.“ Zu diesen offenen Fragen benötigten die Gastwirte wie auch die Gäste eine eindeutige wie verbindliche Antwort.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte die Bundesregierung ebenfalls zum Handeln auf, um Nichtgeimpfte vor Diskriminierung zu schützen. „Wenn Horst Seehofer das verbieten lassen will, braucht es eine gesetzliche Klarstellung. Denn schon Pflegeanbietern ist im Rahmen der Vertragsfreiheit freigestellt, den Abschluss von Verträgen oder den Zutritt zu ihren Liegenschaften zu verweigern“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Es sei keineswegs sicher, ob eine solche versteckte Impfpflicht durch die Anti-Diskriminierungsvorschriften nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verboten sei.