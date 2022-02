Impfpflicht: Merz will eigenen Vorschlag der Union im Bundestag einbringen

Anzeige

Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will einen eigenen Vorschlag zur Corona-Impfpflicht in den Bundestag einbringen. Er möchte, wie die „Welt“ berichtet, die Voraussetzungen einer Impfpflicht besprechen, mit dem Inkrafttreten der Impfpflicht jedoch noch warten.

Merz erklärte, der Bundestag hätte so jederzeit die Möglichkeit, die Impflicht durch einen Bundestagsbeschluss auszulösen. Die Union soll mit dem Vorschlag die Voraussetzungen schaffen „um zu sagen: die Über-50-Jährigen die Über-60-jährigen, die Über-70-Jährigen haben jetzt in dieser Lage, in der wir vielleicht im August, September, Oktober sind, eine Verpflichtung sich impfen zu lassen“, so der CDU-Chef. Mehrere Abgeordnete von FDP und Grünen haben bereits einen Vorschlag für eine Corona-Impfpflicht für Über-50-Jährige eingereicht.

Die bereits beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab Mitte März in der Pflege gelten soll, stellt Medizin, Politik und Verwaltung derweil ebenfalls vor große Herausforderungen.