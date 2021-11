„Keine andere Wahl“: Deutscher Pflegerat will bei Impfpflicht ungeimpfte Pflegekräfte kündigen

Anzeige

Berlin. Der Deutsche Pflegerat hat sich dafür ausgesprochen, dass ungeimpfte Mitarbeiter im Falle einer Impfpflicht in Pflegeheimen gekündigt werden kann. „Wenn der Gesetzgeber fordert, dass nur Geimpfte und Genesene in Pflegeheimen arbeiten dürfen, haben die Einrichtungen gar keine andere Wahl, als sich von diesen Mitarbeitenden zu trennen“, sagte die Pflegeratspräsidentin Christine Vogler dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND/Montag). „Wer zum Einfallstor für Corona im Pflegeheim wird, kann dort einfach nicht arbeiten“, so Vogler.

Zuletzt hatten die Länder den Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag dazu aufgefordert, eine Impfpflicht für das Personal in Pflegeheimen einzuführen. Auch Politiker der Ampel-Parteien hatten sich für eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen ausgesprochen. FDP-Chef Christian Lindner sagte am Wochenende der „Süddeutschen Zeitung“, eine Impfpflicht in Pflegeheimen werde kommen.

Scharfe Kritik an Pflegeboni

Die Präsidentin des Pflegerates hat zudem den von Bund und Ländern angekündigten Pflegebonus scharf kritisiert. „Einmalige Pflegeboni sind völlig unzureichend und keine Lösung“, sagte Vogler. Eine konkrete Summe nannten Bund und Länder zwar nicht. Bundesgesundheits­minister Jens Spahn (CDU) sprach sich jedoch für „5000 Euro plus x“ aus.

Für den Deutschen Pflegerat ist aber jeder Bonus ein „Eingeständnis“ der Politik, dass Menschen in der Pflege zu wenig verdienen würden. Da in Zukunft mit weiteren Pandemien und Endemien zu rechnen sei, hält Vogler statt eines Bonus eine verbindliche Zulage für notwendig. Sie fordert, einen Pandemie- und Endemiezuschlag von 15 Prozent zum monatlichen Gehalt im Tarifvertrag festzuschreiben. Viele Pflegekräfte hatten wegen der hohen Arbeitsbelastung in der dritten Welle gekündigt. Nach der vierten Welle rechnet Vogler mit weiteren Kündigungen.

Kein entspanntes Weihnachtsfest in den Heimen

Unterdessen sehen die Pflegeheime erste Erfolge in der Pandemie­bekämpfung. „Wir merken ganz deutlich, dass die hohe Impfquote zur Entlastung in den Pflegeheimen beiträgt“, erklärte Vogler. Es gebe viel weniger Ausbrüche als noch vor einem Jahr. Dennoch geht die Pflegeratspräsidentin nicht davon aus, dass die Pflegeheime entspannt Weihnachten feiern können. Denn wenn die Infektionszahlen in der Bevölkerung steigen, komme es auch in den Heimen zu mehr Corona-Ausbrüchen. Mit Ausmaßen wie im Vorjahr rechnet der Pflegerat aber nicht, da jetzt fast alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft seien.

Die wichtigsten Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen in den Heimen gering zu halten, seien weiterhin impfen und testen. Von flächendeckenden Besuchsverboten will Vogler dagegen nichts wissen. „Ich halte Besuchsverbote für hochproblematisch und für nicht professionell“, sagte sie und verwies auf die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Bevor Heimbewohner isoliert werden, sei eine Impfpflicht für die Einrichtungen sinnvoller. „Wir dürfen nicht pflegebedürftigen Menschen den Kontakt zu ihren Angehörigen verweigern, nur weil Ungeimpfte Keime in die Heime tragen können.“

