Impfpflicht: Freier will einheitliches Abstimmungsverhalten der Union - Grüner kritisiert Fraktionszwang

Berlin. Nicht nur die Regierung, auch die Opposition tut sich offenkundig schwer mit ihrer Haltung zur Impfpflicht. Der Erster Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frei (CDU), hat die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU aufgefordert, sich zunächst nicht für oder gegen eine Impfpflicht festzulegen. Solange der Meinungsbildungsprozess in der Unions-Fraktion nicht abgeschlossen sei, habe die Fraktionsführung die „klare Erwartung, dass sich die Abgeordneten keinen Gruppenanträgen anschließen“, sagte Frei.

Auch unabhängig von den Anträgen werde davon ausgegangen, dass sich „niemand apodiktisch festlegt“. Es sei wünschenswert, dass die Unionsfraktion zu einer gemeinsamen Lösung komme. Auch im Bundestag sei ein Beschluss wünschenswert, der von möglichst vielen Abgeordneten getragen werde. Frei widersprach Äußerungen führender Unions-Abgeordneter, wonach in der Fraktion an einem eigenen Antrag zur Impfpflicht gearbeitet werde. Entsprechend hatten sich der Vize-Fraktionsvorsitzende Sepp Müller sowie der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger geäußert. Frei sagte, die Haltung der Fraktion sei klar, es werde erstmal keine Anträge geben, bis die Bundesregierung mehrere Fragen der Union geklärt habe.

Unter anderem gehe es darum, wie man eine solche Pflicht umsetzen könne. Mit Blick auf Ankündigungen seiner Fraktionskollegen sagte Frei, manch einer habe sich „möglicherweise etwas missverständlich ausgedrückt“. Es sei klar, dass Gesundheits- und Rechtspolitiker der Fraktion sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzten. Der Vorschlag des Grünen-Gesundheitspolitikers Janosch Dahmen nach berufsspezifischer Impfpflicht würde die Union im Zweifel unterstützen, sagte Frei. Dies habe man auch im Dezember bei der Impfpflicht für Gesundheitsberufe so gehalten.

Grünen-Experte warnt Union vor Parteitaktik bei Impfpflicht

In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht warb Dahmen zudem bei CDU und CSU für den geplanten Weg mit Vorschlägen aus dem Parlament. „Dass auch aus der Union unterschiedliche Haltungen zur Impfpflicht vernehmbar sind, bestätigt doch gerade die Sinnhaftigkeit von Gruppenanträgen“, sagte der Bundestagsabgeordnete am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich appelliere an die Union, ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht der Parteitaktik zu opfern.“

Es sollte das Ziel aller demokratischen Kräfte sein, bei diesem heiklen Thema einen parteiübergreifenden Weg zur Entscheidungsfindung zu finden, sagte Dahmen. „Eine medizinethisch hochsensible Frage wie die allgemeine Impfpflicht eignet sich nicht für parteipolitische Spielchen.“ Bei der Union habe man offenbar vergessen, dass ihr ehemaliger Minister Jens Spahn (CDU) das Thema Organspende ebenfalls zur Gewissensfrage im Bundestag erklärt hatte.

„Die beiden Themen sind hinsichtlich ihrer ethischen Tragweite durchaus vergleichbar“, sagte Dahmen. „Mit einem Boykott von Gruppenanträgen würde die Union ein verheerendes Signal an die Gesellschaft senden.“ Gruppenanträge ermöglichten eine übergreifende Entscheidungsfindung und könnten somit einen wichtigen Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Gräben leisten. Der Grünen-Abgeordnete sagte, er setze sich für zielgerichtete Beratungen ein. „Der Bundestag sollte jederzeit zu einer Sondersitzung zusammenkommen können, sollten entscheidungsreife Anträge vorliegen.“

Die Union kritisiert das von der Ampel-Koalition geplante Vorgehen mit Anträgen von Abgeordnetengruppen und einer freien Abstimmung ohne Fraktionsvorgaben im Parlament. Führende Unionspolitiker forderten die Bundesregierung vielmehr auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen.