Impfkrise in Europa: Der Hoffnungsträger vieler Amerikaner wird zum Sorgenkind

Washington. In Deutschland war die Zahl der täglichen Neuinfektionen gerade unter 500 gesunken, in den USA schoss sie auf 60.000, als Ruchir Sharma, der Top-Strategist der New Yorker Investmentbank Morgan Stanley, eine mutige Prognose wagte: „Welches Land wird in der Nach-Pandemie-Welt triumphieren?“, fragte der Ökonom im vorigen Juli. Die Antwort war: Deutschland.

Damit traf Sharma den Zeitgeist im linksliberalen Amerika, dessen irrlichtender Präsident in der Krise völlig versagte: Europa erschien als Vorbild im Kampf gegen das Coronavirus und Deutschland unter Führung der nüchternen Kanzlerin Angela Merkel als dessen Speerspitze.

Acht Monate später haben sich die Verhältnisse komplett umgedreht. Auch in diesen Tagen wird in den USA viel über Deutschland und Europa diskutiert. Doch ist der Tenor der Berichterstattung ausnahmslos besorgt oder skeptisch. „Es sieht so aus, als wenn Europa an allen Fronten verliert“, urteilte die Nachrichtenseite „Politico“ am Donnerstag.

Die „New York Times“ überschrieb ihren Newsletter mit der Headline: „Europas Impf-Chaos“. Und die „Washington Post“ widmete dem alten Kontinent gar ihren Leitartikel. „Keine Medizin ist hundert Prozent sicher“, mahnte das Blatt da über den Atlantik. Die Politik müsse „wachsam für ernste Probleme sein“, aber „Panik vermeiden“.

Unzufriedenheit mit dem Tempo der Impfkampagne

Auslöser der kritischen Berichterstattung ist die Entscheidung zahlreicher europäischer Länder, die Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca zu stoppen. Doch die Ernüchterung über die europäische Rolle in der Corona-Krise wurzelt tiefer.

Während in den USA die Zahl der Neuinfektionen sinkt und schon 22 Prozent der Bürger eine Spritze erhalten haben, bewegt sich Europa mit hoher Geschwindigkeit auf die dritte Welle zu und hat gerade einmal acht Prozent der Bevölkerung zumindest teilgeimpft.

Während in den USA die Zahl der Neuinfektionen sinkt und schon 22 Prozent der Bürger eine Spritze erhalten haben, bewegt sich Europa mit hoher Geschwindigkeit auf die dritte Welle zu und hat gerade einmal acht Prozent der Bevölkerung zumindest teilgeimpft.

Europa agiere viel zu langweilig und werde das Opfer seines Versuchs, den Impfstoff möglichst billig einzukaufen, lautet der Tenor der amerikanischen Kritik. „New York Times“-Kolumnist David Leonhardt bringt die Probleme auf drei Punkte: „Zu viel Bürokratie“, „Pfennigfuchserei“ und „eine wachsende Impfskepsis“. Das letzte Problem, argumentiert die „Washington Post“, werde nun noch wachsen: „Die europäische Impfkampagne hinkt ohnehin hinterher.“

Entsprechend kritisch sehen viele US-Wissenschaftler die Impfpause mit Astrazeneca: „Das wird Leben kosten“, erklärte der Gesundheitswissenschaftler Ashish Jha von der renommierten Brown-Universität. Der Impfexperte Peter Hotez geißelte im Sender MSNBC die „Panik“ unter den Europäern, die „eine gefährliche Erosion“ des Vertrauens auslösen könne.

„Es ist beunruhigend, wenn man die wirksamste Waffe im Kampf gegen Covid aus dem Verkehr zieht“, monierte auch die Epidemiologin Kirsten Bibbins-Domingo. Ihrer Meinung nach sollte man die Impfkampagne fortsetzen, während gleichzeitig die seltenen Fälle schwerster Nebenwirkungen genau untersucht werden müssten.

Die US-Wissenschaftler sind nicht nur besorgt, dass Varianten des Virus in ihr Land eindringen werden, solange Europa die Pandemie nicht in den Griff bekommt. Sie fürchten auch, dass die Impfskepsis in den USA durch schlagzeilenträchtige Verbote der europäischen Politik wächst. Auch in Amerika soll nämlich Astrazeneca zum Einsatz kommen. Derzeit wird das Vakzin von den Aufsichtsbehörden geprüft.

Anthony Fauci, der Top-Berater des Weißen Hauses, hält eine Zulassung noch im April für möglich. Bislang, so der Top-Virologe am Mittwoch, sehe er „keine Gefahrensignale, bei denen man die rote Fahne hissen müsste“.