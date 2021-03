Impfgipfel-Beschluss: Hausärzte beginnen nach Ostern mit Impfungen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Das bestätigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Impfgipfel mit den Länderchefs am Freitagabend. Allerdings stehen in der ersten Woche dafür nur rund eine Million Dosen zur Verfügung, wie aus dem Beschlusspapier der Beratungen hervorgeht.

Zum Schutz vor dem Eintrag mutierter Coronaviren aus Nachbarstaaten bekommen fünf Bundesländer zudem zusätzliche Impfdosen. Dies betrifft das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich sowie die an Tschechien angrenzenden Länder Bayern, Sachsen und Thüringen.

Merkel: Impfen, impfen, impfen

Anzeige

Merkel sagte nach dem Impfgipfel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer: „Wir wollen erreichen, dass wir ab dem zweiten Quartal so schnell wie möglich so flexibel wie möglich impfen können. Die Devise lautet: Impfen, impfen, impfen.“

Impfzentren und Arztpraxen sollen beide impfen - so koordiniert wie möglich, sagte sie weiter. Mindestens 2,5 Millionen Impfdosen sollen die Impfzentren weiter pro Woche erhalten. In den Arztpraxen gelte die Impfreihenfolge ebenfalls, kann aber flexibler angewandt werden, sagte Merkel.

Merkel würde sich Astrazeneca-Impfstoff spritzen lassen

DIe Kanzlerin erklärte zudem ihre Bereitschaft, sich mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca immunisieren zu lassen. „Ja, ich würde mich mit Astrazeneca impfen lassen, ich möchte aber warten, bis ich dran bin.“

Anzeige

Dass nach dem kurzzeitigen Impfstopp für Astrazeneca der Ruf des Präparats groß in Mitleidenschaft geraten ist, glaubt die Kanzlerin nicht. „Ich bezweifle, dass ein großer Schaden entstanden ist.“ Es würden nach wie vor Erfahrungen gesammelt. In der Phase der bedingten Zulassung werde sehr genau überwacht, wie ein Impfstoff wirkt. „Es war richtig, dass wir absolute Transparenz haben walten lassen. Auf der Basis weiß jeder, dass wir nichts hinter dem Berg halten“. Sie glaube, daraus entstehe Vertrauen und so wolle man auch weiter vorgehen.

Video Astrazeneca: Forscher sieht möglichen Grund für Thrombosen 0:57 min Ein Wissenschaftler hält einen bestimmten Mechanismus für die Ursache der möglichen Thrombose-Fälle nach einer Astrazeneca-Impfung. © TNN-Videoservice/dpa

Anzeige

Merkel: Deutschland muss Notbremse ziehen

Forderungen nach einer Entlassung Jens Spahns (CDU) als Gesundheitsminister erteilte sie eine klare Absage. „Nein“, sagte sie auf die Frage, ob sie sich eine Entlassung Spahns vorstellen könne.

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen muss aus ihrer Sicht zudem die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gezogen werden. „Ich hätte mir gewünscht, ohne Notbremse auskommen zu müssen“, sagte sie.

Bund und Länder hatten am Freitag in einer Videoschalte über die Impfkampagne beraten. Die Konferenz hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca auf Freitag verschoben worden.