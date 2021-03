Impfgipfel-Entwurf: Ab Ostern sollen alle Hausärzte gegen Corona impfen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Einstieg der Hausärzte in die Corona-Impfkampagne wird zu Beginn weniger Auswirkungen haben als erhofft. Gerade einmal 20 Impfdosen pro Woche und Praxis sollen anfangs zur Verfügung stehen. Das geht aus einem Entwurf für ein Beschlusspapier des sogenannten Impfgipfels an diesem Freitag hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Darin steht auch der Starttermin für die Hausarzt-Impfungen: am 5. April soll es demnach losgehen.

Corona-Impfung: Hausärzte sollen Hausbesuche machen

„Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50.000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht“, heißt es in dem Entwurf. „Daher erscheint es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte ihre besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten hierzu gezielt einladen“, so das Papier weiter.

Anzeige

„Zu Beginn sind die Arztpraxen aufgefordert, schwerpunktmäßig immobile Patientinnen und Patienten in der eigenen Häuslichkeit sowie Personen mit Vorerkrankungen, die mit einem hohen Risiko im Falle einer Sars-CoV-2-Infektion verbunden sind, zu impfen.“