„Impfen und Testen reicht nicht mehr“: Spahn fordert 2G-Plus, Tests ab Samstag wieder kostenfrei

Berlin. Die Corona-Infektionszahlen sind so hoch wie niemals zuvor. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts haben sich am heutigen Freitag in einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland geäußert. Spahn forderte die Einführung einer 2G-Plus-Regelung.

„Die Situation ist ernst und ich empfehle und allen, sie auch ernst zu nehmen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. Wenn nicht passiere, würden sich die Inzidenzen in Zukunft stetig verdoppeln. In einigen Regionen Deutschlands bestehe bereits jetzt aufgrund der Corona-Situation das Risiko, als Notfallpatient nicht auf einer Intensivstation versorgt werden zu können. Spahn warnte, dass nun etwas getan werden müsse: „Sonst wird es für alle ein bitterer Dezember.“

Spahn fordert 2G-Plus

Der Gesundheitsminister forderte ein entschlosseneres Handeln in der Corona-Pandemie. „Impfen und Testen reicht nicht mehr“, sagte Spahn. Aus seiner Sicht sei es jetzt nur konsequent, öffentliche Veranstaltungen unter der Maßgabe „2G-Plus“ stattfinden zu lassen. Dann wäre eine Teilnahme nur für Geimpfte und Genese nur mit aktuellem Test möglich.

Einmal mehr verwies der Gesundheitsminister auf die Notwendigkeit einer Impfung. „Impfen macht den entscheidenden Unterschied“, sagte Spahn. Per Verordnung sollen die Impfzentren bis April mindestens zur Hälfte finanziert werden. Die kostenfreien Bürgertests werden zudem wieder eingeführt - eine entsprechende Verordnung solle ab Samstag gelten. Trotz allem hielt der Gesundheitsminister weitere Lockdowns - zumindest auf regionaler Ebene - nicht für ausgeschlossen.

RKI-Chef Lothar Wieler forderte die Menschen auf, die Kontakte wieder einzuschränken und sich an die AHA-Regeln zu halten. Zudem empfahl Wieler verstärkt auf Corona-Tests zu setzen. „Bitte lassen Sie uns gemeinsam jetzt handeln“, plädierte der RKI-Chef einmal mehr für eine Impfung. Zudem warnte er vor Großveranstaltungen. Diese seien „Superspreader-Events“, die aus Wielers Sicht abgesagt werden müssten.

RKI fordert massive Einschränkungen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte bereits am Donnerstag angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle die Rückkehr zu massiven Einschränkungen in Deutschland gefordert. Man rate „dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren“, heißt es im neuen Wochenbericht der Behörde. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen am kommenden Donnerstag über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie beraten.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag derweil erneut angestiegen und hat den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 263,7 an.