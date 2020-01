Impeachment: Anklage appelliert an Senatoren, “Demokratie zu schützen”

Anzeige

Washington. Zum Auftakt der Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat die Anklage an skeptische Senatoren appelliert, "unsere Demokratie zu schützen". Der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Adam Schiff rief die Senatoren auf, an die Absicht der Gründungsväter der USA zu denken, die die Möglichkeit eines Impeachments in die Verfassung geschrieben haben.

Die Anklagepunkte gegen Trump lauten auf Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses. "In den kommenden Tagen werden wir Ihnen und dem amerikanischen Volk die umfassenden Beweise vorlegen, die wir während der Vorermittlungen (...) zum Machtmissbrauch des Präsidenten gesammelt haben", sagte Schiff zu Beginn vor dem Senat. Die meisten Senatoren saßen wie vorgeschrieben an ihren Tischen, einige standen jedoch auch dahinter oder an die Wand gelehnt. Viele wirkten bereits zu Beginn erschöpft.

24 Stunden an drei Tagen

Die Anwälte von Präsident Donald Trump warteten darauf, an der Reihe zu sein, während Trump die Geschehnisse aus der Ferne via Twitter kommentierte. Er drohte damit, den Demokraten entgegenzutreten, indem er sich im Senat in die erste Reihe setze "und in ihre korrupten Gesichter starre". Trump hielt sich im schweizerischen Davos auf, wo er am Weltwirtschaftsforum teilnahm.

Die Demokraten haben insgesamt 24 Stunden über drei Tage verteilt Zeit, die Anklagepunkte darzulegen. Dabei versuchen sie nicht nur, die Senatoren, sondern auch die amerikanische Öffentlichkeit zu überzeugen, die sich im Wahljahr zutiefst gespalten zeigt. Nach der Präsentation der Anklagevertretung haben die Anwälte Trumps die gleiche Zeit für die Darlegung der Verteidigung. Voraussichtlich wird nur Sonntag freigemacht. Anschließend haben die Senatoren 16 Stunden Zeit, schriftlich Fragen zu stellen. Vier Stunden sind für Beratungen vorgesehen.

Video Impeachment-Prozess gegen Trump: Streit zum Auftakt 1:22 min Mit heftigem Streit über die Verfahrensregeln hat der US-Senat seine Debatte im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. © AFP

RND/AP