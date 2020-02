Impeachment-Prozess: Trumps Freispruch ist eine Farce

Anzeige

Washington. Es klang wie eine irre Prahlerei, als der Reality-TV-Star Donald Trump im Januar 2016 behauptete, er könne mitten auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen und niemanden werde das kümmern. Drei Jahre später liefert er als Präsident der USA den schockierenden Beweis: Mit dieser Behauptung hat er ausnahmsweise nicht gelogen.

Eigentlich ist es unvorstellbar, dass der Anführer der wichtigsten Demokratie der Welt sich mit halbkriminellen Handlangern umgibt, den Staatschef eines schutzbedürftigen Verbündeten erpresst und auf diese Weise die amerikanischen Wahlen zu manipulieren versucht. Doch ein Dutzend Zeugen belegt, dass Trump genau das getan hat. Selbst führende Republikaner räumen das inzwischen ein. Und trotzdem waschen sie den Mann im Weißen Haus rein, ohne sein Fehlverhalten auch nur zu überprüfen.

Die amerikanische Verfassung stattet den Präsidenten mit sehr viel Macht aus. Doch der Kongress soll ihn kontrollieren. Mit ihrem Desinteresse an den Geheimdokumenten des Weißen Hauses zur Ukraine-Affäre und der Aussperrung von Zeugen hat die republikanische Mehrheit des Senats diese Arbeit demonstrativ verweigert – obwohl Ex-Sicherheitsberater John Bolton den zentralen Vorwurf der Anklage gerade schwarz auf weiß bestätigt.

Das Recht des Stärkeren

Damit mutiert der Impeachment-Prozess zur bitteren Farce. Der absehbare Freispruch Trumps am Mittwoch sagt nichts über dessen Unschuld, aber viel über die Krise der amerikanischen Demokratie aus. Die Republikaner sind zu gesinnungslosen Lakaien des Präsidenten verkommen, und die ehernen Institutionen befördern ihre eigene Entmachtung.

Das alles bestätigt Trumps autokratische Instinkte. Erlaubt ist in Washington künftig, was der Stärkere durchboxen kann. Das ist eine extrem beunruhigende Entwicklung - nicht nur für die Passanten auf der Fifth Avenue.