Führende Republikaner wollen offenbar keine Stimmung gegen Impeachment machen

Berlin/Washington. Führende Republikaner wollen offenbar darauf verzichten, innerhalb der eigenen Partei Stimmung gegen das von den Demokraten angestoßene Impeachment-Verfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump zu machen. Das berichtet die „New York Times“. Demnach hat etwa der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, deutlich abgelehnt, Trump in irgendeiner Weise zu verteidigen oder sich gegen das Amtsenthebungsverfahren zu stellen.

Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, habe zwar erklärt, persönlich gegen ein Impeachment Trumps zu stimmen, er wollte seine Parteikollegen jedoch nicht förmlich dazu drängen, es ihm gleichzutun.

Während des ersten Amtsenhtebungsverfahrens gegen Trump im vergangenen Jahr im Zuge der Ukraine-Affäre hatten beide die Republikaner noch dazu gedrängt, sich hinter den scheidenden Präsidenten zu stellen. Dem Bericht zufolge erwägen weitere Republikaner, für ein Impeachment Trumps zu stimmen.

Nach bisheriger Planung will das Repräsentantenhaus am Mittwoch über die Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens abstimmen. Angesichts ihrer Mehrheit in der Kammer könnten die Demokraten ein solches Verfahren aus eigener Kraft in Gang setzen. Eine Entscheidung fiele jedoch im Senat. Dass auch die zweite Kongresskammer noch vor dem 20. Januar entscheiden könnte, ist quasi ausgeschlossen. Es geht den Demokraten aber auch darum, Trump nach einer Verurteilung für Regierungsämter zu sperren. Damit würde ihm eine etwaige Präsidentschaftskandidatur 2024 verwehrt.

Unklar ist zudem, ob sich im Senat die für eine Verurteilung nötige Zweidrittelmehrheit fände. 17 Republikaner müssten laut “New York Times” im Senat für eine Amtsenthebung stimmen. Bislang schien dies nicht in Sicht. Am 20. Januar wird Trumps Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, als neuer Präsident vereidigt werden.

Pence verspricht geordnete Übergabe

US-Vizepräsident Mike Pence hat derweil einen geordnete Übergabe der Regierungsgeschäfte an die Mannschaft des gewählten Präsidenten Joe Biden versprochen. Die Zeit seiner Regierung gehe dem Ende zu, sagte Pence am Dienstag in einem Telefonat mit US-Gouverneuren zur Corona-Pandemie. Bald werde eine neue Regierung übernehmen und es werde einen “nahtlosen Übergang” geben, sagte Pence weiter.

Ziel sei, dass es keine Unterbrechung bei den Bemühungen gebe, die Gesundheit der Amerikanerinnen und Amerikaner an die erste Stelle zu setzen. Man arbeite deshalb mit viel Sorgfalt mit dem Biden-Team zusammen.