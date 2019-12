Impeachment: Donald Trump spaltet den US-Kongress

Anzeige

Washington. Natürlich redet Nancy Pelosi auch für die Fernsehzuschauer, als die Sprecherin des Repräsentantenhauses kurz nach 12 Uhr mittags ans hölzerne Rednerpult des Parlaments tritt. „Ernst und traurig eröffne ich die Debatte über das Impeachment des Präsidenten der Vereinigten Staaten“, sagt die Grande Dame der Demokraten: „Er hat uns keine Wahl gelassen.“ Da schaut manch ein Republikaner im Saal spöttisch. Tatsächlich ist der Ausdruck des Bedauerns ein taktisches Manöver der erfahrenen Politikerin. Doch in ihrem zweiten Satz steckt eine tiefere Wahrheit.

Pelosi hatte in ihrer Partei nämlich lange zu den Skeptikern einer Amtsenthebung gehört. Doch Donald Trump hat zuletzt alles getan, um seinen schärfsten Kritikern neue Argumente zu liefern. Anders als sein Vor-Vorgänger Bill Clinton hat er sein Fehlverhalten nie bedauert. Im Gegenteil: Er hat mitten in den Untersuchungen seinen Anwalt Rudy Giuliani erneut in die Ukraine reisen lassen – mutmaßlich um nach belastendem Material gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu graben.

Am Abend vor der Parlamentsdebatte hat er einen bizarren sechsseitigen Wutbrief abgefeuert, in dem er ernsthaft behauptet, er werde schlechter behandelt als die 20 Frauen, die bei den Hexenprozessen von Salem 1692 hingerichtet wurden.

Heute schreibt Trump Geschichte: Als 3. Präsident der USA erfährt er eine Impeachment-Anklage des Kongresses. Eine Amtsenthebung ist aber unwahrscheinlich. Das spricht nicht für seine Unschuld, sondern für den Verfall der politischen Kultur. Mein Senf👇 https://t.co/FMWf85hKpT — Karl Doemens (@Doppelgeist60) December 18, 2019

„Das ist wirklich krank“, hat Pelosi schon vor der Parlamentssitzung gesagt. Nun schließt sie ihre Rede mit Pathos in der Stimme: „Wir sind hier, um die Demokratie für das Volk zu verteidigen.“ Die Abgeordneten ihrer Partei erheben sich von ihren Sitzen und spenden kräftig Beifall. Die Reihen der Republikaner sind nur spärlich besetzt.

Der historische Tag startet mit Verzögerung. Bislang sind erst 230 der 431 Abgeordneten des Repräsentantenhauses im Saal. Aber es füllt sich. Die ersten schleppen Plakate an. #Impeachment — Karl Doemens (@Doppelgeist60) December 18, 2019

Nicht eine Hand rührt sich dort zur Zustimmung. Noch mehr als sechs Stunden liegen zu diesem Zeitpunkt vor den Abgeordneten. Doch es lässt sich erahnen, wie die für den amerikanischen Abend angesetzte Abstimmung ausgehen wird – mit einer Zustimmung der demokratischen Mehrheit für die Impeachment-Anklage und Ablehnung der meisten Republikaner.

Die Republikaner haben erkennbar gerade einen internen Wettbewerb, wer sich am eindrucksvollsten für Trump in die Bresche schmeißen kann (und von dem vielleicht mit einem Tweet gestreichelt wird).#impeachment — Karl Doemens (@Doppelgeist60) December 18, 2019

Es sind historische Stunden, die die US-Hauptstadt Washington an diesem Mittwoch erlebt. Draußen vor dem Kapitol, über dem sich ein strahlend blauer Winterhimmel spannt, demonstrieren Anhänger und Kritiker des Präsidenten gegen oder für die Amtsenthebung. Drinnen haben sich die Abgeordneten im Plenarsaal unter der Decke mit dem großen Adler und dem hehren Wappenspruch „E Pluribus Unum“ (Aus vielen eins) versammelt, um zum dritten Mal in der US-Geschichte eine Impeachment-Anklage gegen den Präsidenten zu beschließen. Doch von Einheit ist nichts zu spüren.

Video USA: Demos für Impeachment gegen Trump

Im Kern geht es um Trumps Versuch, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch die Zurückhaltung von Militärhilfe zu einer Intrige gegen Biden zu nötigen. Bei der anschließenden Untersuchung durch den Kongress hat Trump seinen Mitarbeitern Aussageverbote erteilt und wichtige Dokumente weggesperrt. Daraus haben die Demokraten die beiden Anklagepunkte „Machtmissbrauch“ und „Behinderung des Kongresses“ destilliert.

Ein Kongress-Protokollant liest die Anklage gegen Trump wegen Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses vor. Die Reihen der Demokraten sind voll gefüllt. Auf den Bänken der Republikaner herrscht gähnende Leere. #impeachment — Karl Doemens (@Doppelgeist60) December 18, 2019

Mit demonstrativer Empörung weisen die Republikaner im Repräsentantenhaus diese Vorwürfe zurück: „Das ist ein unfassbarer, manipulierter Prozess, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe“, wettert Debbie Lesko, eine Abgeordnete aus Arizona. Mehr als zwei Stunden ziehen Trumps Verbündete die Sitzung durch Geschäftsordnungsanträge in die Länge.

So, die Geschäftsordnungsdebatte ist vorbei. Jetzt geht’s bei #Impeachment langsam um die Sache. Vorher ziehen die Abgeordneten vor den Kameras schon mal Bilanz. Die ganze Debatte ist auch eine riesige TV-Inszenierung. pic.twitter.com/2yEoRdoV5T — Karl Doemens (@Doppelgeist60) December 18, 2019

Die anschließende Sachdebatte bringt dann wenig neue Erkenntnisse. Wochenlang ist die Affäre in allen Einzelheiten in den Ausschüssen diskutiert worden. Jetzt geht es beiden Seiten vor allem darum, durch möglichst viele fernsehtaugliche Statements Eindruck zu machen.

Zumindest bei einem Zuschauer haben sie offenbar Erfolg: Donald Trump begleitet die Debatte mit einer regelrechten Twitter-Tirade. Sein Puls scheint zu rasen, als er die Feststelltaste seines Handys drückt und in Großbuchstaben los poltert: „Was für grauenhafte Lügen der radikalen linken Tu-Nichts-Demokraten. Das ist ein Anschlag auf Amerika, und ein Anschlag auf die republikanische Partei!!!!“