Im Livestream: Olaf Scholz zur Corona-Krise

Berlin. Wirtschaftsminister Olaf Scholz (SPD) hat sich am Wochenende gegen eine Lockerung der Coronavirus-Einschränkungen aus wirtschaftlichen Gründen ausgesprochen. Der “Bild am Sonntag” sagte er: “Ich wende mich gegen jede dieser zynischen Erwägungen, dass man den Tod von Menschen in Kauf nehmen muss, damit die Wirtschaft läuft.”

Am frühen Sonntagnachmittag tritt Scholz nun in Berlin vor die Presse.

+++ Aktuelle Corona-Meldungen: Hier geht’s zum Corona-Liveblog +++

Verfolgen Sie die weiteren Äußerungen des Wirtschaftsministers ab 13:50 Uhr hier im Livestream: