Im Freien und in der Schule: Immer mehr Bundesländer lockern Maskenpflicht

Berlin. In ganz Deutschland sorgen die sinkenden Corona-Infektionszahlen für Diskussionen über Lockerungen bei der Maskenpflicht. Manche Landesregierungen haben bereits reagiert und ihre Corona-Verordnungen aktualisiert. Andere zögern noch. Ein Überblick über den Status quo in den Bundesländern.

Vor allem ein Ende der Maskenpflicht im Freien wird vielerorts gefordert. In Schleswig-Holstein dürfen Kreise und kreisfreie Städte bereits seit Anfang Juni selbstständig festlegen, ob Menschen an belebten Stellen wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereichen oder Bahnhöfen Masken tragen müssen. In Kiel gilt etwa seit Montag keine Pflicht mehr, sondern eine Empfehlung. Seit Montag müssen im nördlichsten Bundesland zudem vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen keine Masken mehr getragen werden. So auch in Mecklenburg-Vorpommern.

In Bremen ist die Maskenpflicht im Freien seit Montag offiziell aufgehoben. Auch auf Wochenmärkten muss im Stadtstaat keine Maske mehr getragen werden, sofern die Inzidenz unter 35 liegt. Am Dienstag haben zudem Berlin, Brandenburg, Hamburg und Rheinland-Pfalz das Aufheben der Maskenpflicht unter freiem Himmel beschlossen. In den vier Ländern sollen die Lockerungen noch vor dem Wochenende in Kraft treten. Dort, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, müssen Masken aber weiterhin getragen werden. In Nordrhein-Westfalen zeigte sich auch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) offen für Lockerungen in Außenbereichen.

In Innenbereichen wie Behörden, Betrieben, Supermärkten oder im Einzelhandel halten bislang alle Länder an der Maskenpflicht fest. Auch im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bleibt die Tragepflicht bestehen. In Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen werden aber die länderspezifischen Pflichten zum Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV gelockert. Dort reichen künftig auch wieder OP-Masken.

Vielerorts wird es aber Änderungen in den Schulen geben. So soll in Brandenburg die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 noch vor den Sommerferien wegfallen. Auch Baden-Württemberg plant die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht, sofern es das Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region zulässt. Nach Beschlüssen am Dienstag entfällt zudem die Maskenpflicht im Unterricht ab Donnerstag im Saarland, spätestens ab Freitag in Sachsen-Anhalt.

Ab Montag müssen auch Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz keine Masken mehr im Klassenraum tragen. In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sind entsprechende Lockerungen bereits in Kraft. Sachsen hat die Tragepflicht in den Schulen sowie auf den Schulgeländen mit der seit Montag geltenden Verordnung aufgehoben. Voraussetzung: In den Kreisen herrscht eine stabile Inzidenz unter 35.

Niedersachsen plant derweil eine weitere Lockerung der Maskenpflicht. Die Staatskanzlei hatte am Montagabend die Änderungseckpunkte der noch bis zum 24. Juni gültigen Corona-Verordnung bekanntgegeben – und dabei den Wegfall der Maskenpflicht in den Discotheken ins Spiel gebracht. Voraussetzung: der Inzidenzwert liegt unter 10. Der Landtag sowie Spitzenverbände müssen dafür aber noch grünes Licht geben.

In Hessen berät die Landesregierung derzeit noch über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Sie spricht sich für einheitliche Regelungen in den Ländern aus. So auch Thüringen, das wie Bayern aktuell noch von Lockerungen der bestehenden Maskenregeln absehen will.