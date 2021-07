„Ihr wisst, gegen wen der Präsident gekämpft hat“: Witwe bezichtigt Feinde des Anschlags auf Moïse

Anzeige

Port-au-Prince. In Haiti hat sich die Witwe des ermordeten Präsidenten Jovenel Moïse aus dem Krankenhaus gemeldet. Der Anschlag auf ihren Mann habe auch dessen Träumen, Visionen und Ideen gegolten, sagte Martine Moïse in einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme.

„Ihr wisst, gegen wen der Präsident gekämpft hat“, sagte sie. „Diese Leute haben Söldner gedungen, um den Präsidenten und seine Familie zu töten, wegen der Projekte für Straßen, Elektrizität, Trinkwasserversorgung, der Organisation des Referendums und Wahlen.“

Moïse war in der Nacht zu Mittwoch in seiner Residenz erschossen worden. Seine Frau wurde verletzt. Die Polizei nahm mehr als ein Dutzend Menschen fest, die meisten von ihnen ehemalige kolumbianische Soldaten.

Unklar war, wer die Angreifer bezahlt hat und weshalb der Präsident getötet wurde. Das Attentat hat das schon zuvor von Bandengewalt und Armut erschütterte Haiti in einen destabilisierenden Machtkampf gestürzt.