Idlib: Erneut Tote bei Kämpfen zwischen Türkei und Syrien

Idlib. Türkische und syrische Soldaten haben sich in Idlib erneut Gefechte geliefert. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, zwei seiner Soldaten seien am Mittwoch bei einem Angriff des syrischen Militärs in Nordwestsyrien getötet und sechs weitere verletzt worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien vermeldete, neun syrische Soldaten seien bei einem türkischen Drohnenangriff getötet worden. Syrische Oppositionsaktivisten berichteten von intensiven Gefechten in der Nähe der Stadt Sarakeb in der Provinz Idlib.

Für den weiteren Tagesverlauf waren Gespräche zwischen Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geplant.

Erdogan hat angekündigt, eine Waffenruhe aushandeln zu wollen. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte: “Wir erwarten, eine gemeinsame Ansicht zur Ursache der gegenwärtigen Krise, ihren Konsequenzen zu erzielen und uns auf eine Reihe von Maßnahmen zu einigen, um sie zu überwinden.”

Russland unterstützt die syrische Regierung militärisch.

RND/cle/AP