Ibiza-Affäre: Protokolle zeigen, wie panisch Strache telefonierte

Wien. Unmittelbar vor Bekanntwerden der Ibiza-Affäre in Österreich hat der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hektisch telefoniert und SMS-Nachrichten verschickt. Das belegen Telefonprotokolle, die dem österreichischen Magazin Profil vorliegen und über die die Süddeutsche Zeitung (SZ) und der Spiegel berichten.

Die Protokolle betreffen den 15. Mai 2019, jenen Tag, an dem SZ und Spiegel einen Katalog von elf Fragen zu einem Treffen mit einer mutmaßlichen russischen Oligarchennichte auf Ibiza an Strache schickten. Laut SZ stammen die Telefondaten aus der sogenannte Rufdatenrückerfassung, die von der "Soko Ibiza" im Zuge ihrer Ermittlungen angefordert worden waren.

Aus dem Protokoll geht hervor, dass Strache bereits 15 Minuten nach Erhalt der Anfrage von SZ und Spiegel bei Johann Gudenus anrief, jenem Mann, der mit ihm zusammen auf den Ibiza-Videos zu sehen ist. Das Telefonat dauerte zehn Sekunden. Insgesamt, so heißt es, habe Strache vier Mal versucht, Gudenus zu erreichen, es sei jedoch kein weiteres Gespräch zustande gekommen.

Anrufe bei Milliardär Benko und Waffenhändler Glock

Kur danach telefonierte Strache mit Prominenten, die er in dem Ibiza-Video als FPÖ-Spender benannt hatte. Milliardär Rene Benko sowie die Waffenfabrikanten Glock. Außerdem versuchte er mehrmals, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz zu erreichen.

Laut Profil gibt es auch ein Chatprotokoll, in dem Strache am 16. Mai, einen Tag vor Veröffentlichung des Ibiza-Videos, einen Wiener Notar kontaktiert. "Hast du einen Safe in deinem Büro, wo ich heikle Unterlagen lagern kann?", fragt er laut dem Magazin den Juristen Harald Stefan, einen Parteifreund der ebenfalls für die FPÖ im Parlament sitzt. Ein "größerer Akt" sei das, soll Strache geschrieben haben. Der Notar antwortete demnach: "Den kann ich gern verwahren. Wann?"

Notar Stefan gab später an, in der Sache nichts mehr von Strache gehört zu haben. Die Staatsanwaltschaft fand bei einer Durchsuchung am 24. Oktober keine Unterlagen.

In dem heimlich aufgenommenen Ibiza-Video aus dem Sommer 2017 wirkte Strache im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte anfällig für Korruption. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Videos im Mai trat er von allen Ämtern zurück, bestritt aber die Vorwürfe. An der Ibiza-Affäre zerbrach im Mai 2019 die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ.

