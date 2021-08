Hurrikan „Henri”: Biden sagt Gouverneuren Unterstützung zu

Anzeige

Washington. Angesichts des herannahenden Hurrikans „Henri“ hat US-Präsident Joe Biden den Gouverneuren von sieben bedrohten Bundesstaaten an der Nordostküste des Landes Unterstützung zugesagt.

An dem Telefonat nahm auch die Chefin der Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, teil, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses vom Samstag hervorging. Biden habe in dem Telefonat deutlich gemacht, „dass die Bundesstaaten die volle Unterstützung der Bundesregierung haben, um die lokalen Notfallmaßnahmen zu unterstützen“.

Mögliche Folgen des Sturms seien weitreichende Stromausfälle, Sturmfluten an der Küste und Überschwemmungen im Landesinneren.

Der US-Wetterdienst hatte den Tropensturm „Henri“ am Samstag zu einem Hurrikan hochgestuft. Er soll voraussichtlich von Sonntagmittag (Ortszeit) an auf Land treffen. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo rief einen Notstand für Teile des US-Bundesstaats aus. Dazu zählten die Stadt New York, Long Island und einige weitere Gebiete.

Notstand wird in den USA häufig auch aus Vorsicht ausgerufen, weil so Zuständigkeiten vom Bund zu regionalen Behörden wechseln. Cuomo erwartete für die Stadt New York nur schwere Regenfälle und einige leichte Überschwemmungen.