Hunderte demonstrieren zum Jahrestag der Proteste in Hongkong

Hongkong. Zum Jahrestag des Beginns der prodemokratischen Proteste in Hongkong sind Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen. "Hongkong Unabhängigkeit, der einzige Ausweg", riefen sie auf einem Platz im Zentrum der Sonderverwaltungszone. Regierungschefin Carrie Lam rief zu Frieden und Stabilität auf. "Jeder muss seine Lektion lernen, auch die Regierung von Hongkong", sagte Lam Reportern, ohne auf Details einzugehen.

Die Polizei hatte gewarnt, dass sie Gewalt anwenden würde, um Teilnehmer von Demonstrationen auseinanderzutreiben und diesen bis zu fünf Jahre Gefängnis drohe. Teils setzten die Polizisten Pfefferspray und Pfeffergeschosse ein und rangen einige Demonstrierende zu Boden. Bis Mittwochmorgen seien 53 Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Mit Abflauen der Corona-Pandemie kehren Proteste zurück

Am 9. Juni 2019 hatte es in Hongkong die erste große Demonstration gegen ein Auslieferungsgesetz gegeben, durch das Bürger der juristisch autonomen Sonderverwaltungszone im chinesischen Kernland hätten vor Gericht gestellt werden können. Lam hat das Gesetz inzwischen zurückgezogen, doch nach dem Abflauen der Coronavirus-Pandemie in China haben sich die Proteste wieder verstärkt. Diesmal richten sie sich gegen ein nationales Sicherheitsgesetz, das es unter anderem ermöglichen würde, chinesische Strafverfolgungsbehörden in Hongkong zu stationieren.