Humanitäre Hilfe für Afghanistan: USA fordern schriftliche Sicherheiten von Taliban

Genf. Die Vereinigten Staaten haben von den in Afghanistan herrschenden Taliban schriftliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe gefordert.

Es gehe dabei um die Rechte von Hilfsorganisationen, Frauen und Minderheiten, sagte die UN-Botschafterin Washingtons, Linda Thomas-Greenfield, am Montag in Genf bei einer Geberkonferenz für Afghanistan. „Worte reichen nicht. Wir müssen Taten sehen“, sagte sie.

„Hilfsorganisationen können ihre Arbeit nicht machen, wenn die Taliban diese zentralen Verpflichtungen und humanitären Regeln nicht einhalten“, sagte Thomas-Greenfield in einer Videoschalte. Sie kündigte neue US-Hilfsgelder in der Höhe von fast 64 Millionen Dollar (54 Millionen Euro) an.

Die Vereinten Nationen haben an die Geberländer appelliert, bei der Konferenz mehr als 600 Millionen Dollar zuzusagen. Mit dem Geld sollen Menschen in Afghanistan bis zum Ende des Jahres vor Hunger bewahrt und ein Zusammenbruch öffentlicher Dienstleistungen verhindert werden.