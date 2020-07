Huawei vom 5G-Ausbau ausgeschlossen: China macht Großbritannien Vorwürfe

Inhaftierung von Huawei-Managerin: Zwei Kanadier in China wegen Spionage angeklagt

Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou sitzt seit anderthalb Jahren in Kanada in Haft. Nun sind in China zwei Kanadier wegen des Verdachts auf Spionage angeklagt worden. Will das Land die Tochter des Unternehmensgründers von Huawei damit freipressen?