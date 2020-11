Hotspot-Regeln: In diesen Regionen gelten die härtesten Corona-Beschränkungen

Anzeige

Berlin. In einigen Regionen Deutschlands gelten härtere Corona-Beschränkungen als im Rest der Republik. Dabei kann es sich etwa um strikte Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbote oder auch um strengere Kontaktbeschränkungen als im Rest der Republik. Ein Überblick.

Passau

Die Stadt Passau verhängt angesichts der stark gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen strenge Ausgangsbeschränkungen. Sie sollten am Samstag, 27. November, beginnen und zunächst eine Woche dauern, wie Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) ankündigte. Passauer dürfen ihre Wohnung dann nur noch aus triftigem Grund verlassen, beispielsweise um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Die Polizei werde das Einhalten der Beschränkungen kontrollieren, betonte Dupper. “Die triftigen Gründe sind glaubhaft zu machen.”

Versammlungen aller Art werden auf eine Teilnehmerzahl von höchstens zehn und eine maximale Dauer von einer Stunde beschränkt. Dabei herrscht strenge Maskenpflicht. Auch in Gottesdiensten müssen die Kirchgänger an ihren Plätzen Masken tragen. Außerdem verhängt die Stadt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und verordnet Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 11 - mit Ausnahme von Abschlussklassen an Mittel- und Realschulen. Für die Klassen 1 bis 6 und für Abschlussklassen soll es weiterhin Präsenzunterricht geben.

Wer einen Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss vorher einen Schnelltest machen und damit nachweisen, dass er nicht infiziert ist. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen sind fortan verpflichtet, wöchentlich einen Schnelltest machen zu lassen.

Kreis Hildburghausen

Nirgendwo in Deutschland ist gemessen an der Einwohnerzahl der Infektionswert höher als in der ländlichen Region an der bayerischen Landesgrenze. Klare Infektionsherde sind hier schon lange nicht mehr auszumachen. Am Donnerstag, 26. November, gab es laut dem Robert-Koch-Institut mit 602,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche einen neuen Höchststand im Kreis Hildburghausen.

Zum Vergleich: Die Regierungschefs von Bund- und Ländern sehen bereits ab einer Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen eine extreme Infektionslage, bei der schärfere Regeln greifen sollen.

Video Thüringer Landkreis kämpft mit mehr als 600 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 2:35 min In Hildburghausen gelten bereits Ausgangsbeschränkungen, Schulen und Kindergärten sind geschlossen. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. © Reuters

Um die Infektionswelle zu brechen, gelten für die rund 63.000 Einwohner im Kreisgebiet von Hildburghausen drastische Beschränkungen: Sie dürfen bis zum 13. Dezember ihre Wohnungen nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Berlin

In ganz Deutschland sollen die strengen Kontaktbeschränkungen über die Feiertage gelockert werden - nicht so in Berlin. Die Menschen in der Hauptstadt müssen sich auf Feiertage im kleinen Kreis einstellen - das gilt auch für Silvester. Denn der Senat hat am Donnerstag, 26. November, entschieden, die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über die Feiertage in Berlin nicht umzusetzen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) begründete das mit der Infektionslage: “Wir müssen einen langen Atem haben, um gemeinsam durch diese lange Pandemie zu kommen”, sagte er nach einer Sondersitzung des Senats. “Und es darf uns jetzt nicht die Puste ausgehen.”