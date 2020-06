Hoteliers fordern Klarheit beim Umgang mit Gütersloher Urlaubern

Vor dem mobilen Corona-Testzentrum in Gütersloh hat sich schon am Morgen eine lange Schlange gebildet. Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück können viele Menschen aus dem Gebiet nicht so leicht in den Urlaub entfliehen. © Quelle: David Inderlied/dpa