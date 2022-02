Kampf um Flughafen Hostomel: Warum der Landeplatz für die russische Armee so wichtig ist

Anzeige

Schwere Kämpfe haben sich ukrainische Soldaten und russische Truppen am Donnerstag auch auf dem Fracht- und Werksflughafen Hostomel rund 30 Kilometer nordwestlich des Zentrums von Kiew geliefert. Nachdem es zunächst hieß, Russlands Streitkräfte hätten die Kontrolle über den Flughafen übernommen, berichteten ukrainische Medien am späten Abend, die ukrainische Armee habe den Landeplatz zurückerobert. Der Flughafen Hostomel gilt für Russland als Schlüssel für die Eroberung der ukrainischen Hauptstadt.

Beobachter gehen davon aus, dass das russische Militär eine Luftbrücke nach Hostomel errichten will, auf der für den Angriff auf Kiew notwendige Truppen und Ausrüstung ankommen sollen. Auf dem Flughafen befindet sich eine Landebahn, auf der sogar die größten russischen Transportflugzeuge landen könnten. In Hostomel befindet sich auch der Sitz des Flugzeugherstellers Antonow.

Ukraine soll Flughafen zurückerobert haben

Die genaue Lage beim Kampf um den Flughafen blieb im Laufe des Tages unklar. Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete am Nachmittag, die russischen Kräfte seien in Hostomel aufgehalten worden und würden nun unschädlich gemacht. Es seien zahlreiche russische Kampfflugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge zerstört und russische Soldaten gefangen genommen worden.

Russische Hubschrauber und Flugzeuge setzen nach ukrainischen Angaben Fallschirmjäger am Flughafen Hostomel in der Region Kiew ab.

Später hieß es, die russische Armee habe zwischenzeitlich doch die Kontrolle über den Flughafen übernommen. Es sei aber eine ukrainische Gegenoffensive erfolgt, bei der die verteidigenden russischen Luftlandetruppen am Flughafen außer Gefecht gesetzt worden seien, berichtete am späten Abend das Nachrichtenportal „The Kyiv Independent“ unter Berufung auf den stellvertretenden Innenminister der Ukraine, Anton Heraschtschenko. Ukrainische Soldaten hätten den Landeplatz zurückerobert.

Bis zum Nachmittag bestätigten die ukrainischen Streitkräfte mindestens 40 Todesopfer unter den Soldaten bei den Kämpfen um Hostomel.

Größte Flugzeug der Welt steht in Hostomel

In Hostomel ist auch die einzige betriebsbereite Antonow An-225, das größte Flugzeug der Welt, stationiert. Unbestätigten Berichten zufolge soll das 314 Tonnen schwere Flugzeug bei den Angriffen zerstört worden sein.

Dass die AN-225 derzeit in Kiew am Boden ist, bestätigte auch der Leipziger Flughafensprecher Uwe Schuhart gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“. „Ich habe auch gehört, dass sie zerstört sein soll“, sagte Schuhart am Donnerstag gegenüber der Zeitung. Eine Bestätigung habe er dafür allerdings nicht. Das Frachtflugzeug war in der Vergangenheit Dutzende Male auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet, zuletzt im Januar.