Hongkong: Zeitungsverleger Jimmy Lai ist inhaftiert – und die Pressefreiheit am Ende

Peking. Die meisten Geschäftstycoons der Finanzmetropole Hongkong bleiben stumm gegenüber der zunehmenden Machtübernahme von Chinas autoritärem Regime. Zu groß ist die Angst vor wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen. Jimmy Lai hingegen nennt stets die Dinge beim Namen: Xi Jinping bezeichnet er als Diktator, Hongkongs Protestbewegung unterstützt er mit voller Leidenschaft. Mehr noch, er zog regelmäßig in erster Reihe mit den schwarz gekleideten Aktivisten auf die Straße, die vom Alter seine Enkelkinder sein könnten.

Nun wurde der Medienmogul verhaftet, genau wie zwei seiner Söhne und eine Handvoll Mitarbeiter seiner Zeitung “Apple Daily”. Vorgeworfen wird Lai eine Verschwörung mit ausländischen Mächten – ein Strafbestand auf Grundlage des umstrittenen Sicherheitsgesetzes, das Peking im Juli der Bevölkerung Hongkongs aufgezwungen hat. Auf Twitter sind dystopische Fotos der Razzia in Lais Büro zu sehen: Fast zweihundert uniformierte Polizisten stürmen die Räumlichkeiten von “Apple Daily”.

Ein Angriff auf die Pressefreiheit

Amnesty International wertet Lais Festnahme als Angriff auf die Pressefreiheit: “Die Anklage der Behörden – bislang ohne Erklärung – verdeutlicht, wie das vage nationale Sicherheitsgesetz dazu verwendet werden kann, um Personen mit andere politischen Ansichten zu verfolgen”, sagt Asien-Pazifik-Direktor Nicholas Bequelin.

Von Chinas Staatsmedien wurde Jimmy Lai seit Jahren bereits diffamiert – etwa als angeblicher Agent der CIA. Rund um die Uhr haben sie einen Fotografen vor seiner Hongkonger Villa stationiert, um mögliche Kontakte aufzudecken. Dass Pekings Propagandaorgane dem 71-Jährigen derart viel Aufmerksamkeit widmen, spricht für seine Bedeutung als führender Kopf des prodemokratischen Lagers.

Polizisten durchsuchen die Zentrale von "Apple Daily". © Quelle: Getty Images

Geboren wurde er im südchinesischen Guangdong, als Zwölfjähriger floh Lai auf einem Boot vor den Kommunisten nach Hongkong. Dort schuftete er sich als Arbeiter einer Textilfabrik nach oben, gründete schließlich das erfolgreiche Modeunternehmen Giordano. Doch schon damals standen seine politischen Ambitionen dem Geschäft im Weg: Nach dem Tiananmen-Massaker 1989, als Pekings Armee die Studentenbewegung blutig niederschlug, schrieb Jimmy Lai immer wieder kritische Essays. Die Kommunistische Partei begann daraufhin, Giaordano-Zentralen im Festland zu schließen.

Lai verkaufte wenig später das Unternehmen und investierte ins Mediengeschäft. Seine Tageszeitung “Apple Daily” führte er vom Schmuddelblatt mit Prostitutierten-Inseraten zum politischen Kampfblatt mit Boulevard-Anleihen. Er wirbt dort offen für die Protestbewegung - sehr zum Ärger der Kommunistischen Partei Pekings. Die hat längst mit ihrem Druck dafür gesorgt, dass kein Hongkonger Unternehmen mehr bei ihm Werbungen schaltet, was jährlich Einbußen von über 40 Millionen Dollar kostet. Dennoch ist Apple Daily das Blatt mit der zweitgrößten Auflage.

Lai droht lebenslänglich

Jimmy Lai ist das Gegenteil eines Intellektuellen, er ist eher ein pragmatischer Macher-Typ mit bulliger Statue, der wohl auch in der Schweinefleischindustrie oder als Immobilien-Spekulant Erfolg hätte. Im Gegensatz zur jungen Generation an Hongkonger Demonstranten spürt er nach wie vor ein starkes Interesse an der Kultur seines Heimatlandes, er sieht sich als Chinese.

Doch im streng zensierten Internet des Festlands ging die Meldung um Lais Verhaftung fast unter. Auf Weibo, einer chinesischen Version von Facebook, wurde vor allem ein Kommentar des Hongkonger Filmregisseurs Wong Jing euphorisch geteilt: “Endlich können wir das neue Sicherheitsgesetz nutzen, um solche Verräter wie Jimmy Lai abzustrafen.” Fast alle Kommentare sind negativer Natur: Als “Arschloch” wird er von chinesischen Nutzern bezeichnet, oder auch als “Separatist”.

Doch trotz der Einschüchterung hält Jimmy Lai nie mit seiner Kritik hinterm Berg: Das nationale Sicherheitsgesetz von Peking bezeichnete er als “Todesstoß für Hongkong”. Im Juni sagte er der Nachrichtenagentur AFP, dass er “auf das Gefängnis vorbereitet” sei. Nun droht ihm lebenslänglich.