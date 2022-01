Hongkong: Weiteres regierungskritisches Medium aufgelöst

Der Gründer und Chefredakteur von Citizen News, Chris Yeung (rechts) und die Chefredakteurin Daisy Li (2. von rechts) posieren vor einer Pressekonferenz vor ihrem Büro in Hongkong. Die Online-Nachrichtenseite in Hongkong erklärte am Sonntag, dass sie ihren Betrieb angesichts der sich verschlechternden Pressefreiheit einstellen werde. © Quelle: Vincent Yu/AP/dpa