Hongkong: Polizei nimmt drei Ex-Parlamentarier fest

Polizisten mit Schutzmasken sind bei einer Demonstration im Einsatz. Tausende Hongkonger protestierten gegen das Inkrafttreten des chinesischen Gesetzes zum Schutz der nationalen Sicherheit am 23. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. Es gibt Chinas Organen weitreichende Vollmachten in der eigentlich autonomen Sonderverwaltungsregion. (Archiv- und Symbolfoto). © Quelle: Jayne Russell/ZUMA Wire/dpa