Hongkong: Nach Protest - Abgeordnete aus Parlamentssaal rausgeworfen

Die Auseinandersetzungen im sogenannten Legislativrat in Hongkong gingen so weit, dass zwei pro-demokratische Abgeordnete aus dem Saal gebracht wurden. Dafür wurde Hongkong international kritisiert. Außenminister Mike Pompeo sagte etwa, dass Hongkong nicht mehr ausreichend Autonomie von der Regierung in Peking habe. © Reuters