Hongkong: Demonstranten legen Verkehr lahm

Hongkong. Tausende Pendler in Hongkong konnten am Donnerstagmorgen nicht bei der Arbeit erscheinen - den vierten Tag in Folge legten Protestierende den Verkehr auf Hauptstraßen und wichtigen Zugverbindungen in der Metropole mit 7,5 Millionen Einwohnern lahm. Die Polizei lieferte sich Auseinandersetzungen mit militanten Universitätsstudenten.

Die Regierung forderte Flexibilität von den Unternehmen. Arbeitgeber sollten Verständnis für Mitarbeiter zeigen, "die sich wegen der Bedingungen im Straßenverkehr oder im öffentlichen Nahverkehr nicht pünktlich zum Einsatz melden können", hieß es in der Mitteilung der Regierung.

Die Bereitschaftspolizei setzte während einer Auseinandersetzung mit Demonstranten an der Polytechnischen Universität Tränengas ein. Militante Protestierende hatten dort in dieser Woche Gasbomben geschleudert und Objekte von Brücken geworfen. Einige Universitäten riefen ihre Studenten auf, online zu lernen, die Chinesische Universität strich den Unterricht bis zum Ende des Jahres. Am Donnerstag verbarrikadierten sich Studenten dort auf dem Campus. Mit Kettensägen fällten sie Bäume, die sie auf die Straßen rundherum legten.

Eine wichtige Zugverbindung zwischen Kowloon im Norden Hongkongs und Festlandchina war den zweiten Tag in Folge geschlossen. Fünf große U-Bahnstationen waren blockiert, ebenso sieben Straßenbahnrouten, wie die Transportbehörde mitteilte. Der Verkehr war auch behindert, weil Protestierende mindestens 240 Ampeln zerstört hatten.

Seit beinahe sechs Monaten wird in Hongkong für mehr Demokratie und gegen eine verstärkte Einflussnahme der Pekinger Regierung demonstriert. Die Demonstranten fordern auch unabhängige Untersuchungen wegen Vorwürfen der Polizeigewalt. Aktivisten zufolge erodiert Hongkongs westlich geprägte Autonomie und bürgerliche Freiheit, die der ehemaligen britischen Kolonie bei der Rückgabe an China 1997 zugesagt wurden, zunehmend.

