Honeckers Enkel – das sind wir

Roberto und ich hatten nur zweimal Kontakt, und das auch nur per Mail. Und doch verbindet uns etwas. Ein Schatten, für den wir nichts können.

Ich hatte Roberto Yáñez geschrieben, weil die Redaktion sich fragte, wie wohl der Enkel von Erich Honecker, der seit 30 Jahren in Chile lebt, heute auf den Mauerfall und auf seinen Opa blickt. Ich selbst wollte eher wissen, ob er die neue Ost-West-Debatte verfolgt und wie er beurteilt, was seit der Flucht seiner Familie 1990 aus jenem Landstrich wurde, in dem einst in jeder Schule das Porträt seines Großvaters hing.

Der Schnitt von 1989 hat manche beflügelt, manche traumatisiert

Was aus Roberto Yáñez geworden ist, hat er in Interviews, einem Dokumentarfilm und einem Buch erzählt. Es erschien nach dem Tod seiner Oma Margot, den er darin seinen persönlichen Mauerfall nennt. Daher wusste ich, dass ich zwar zur gleichen Generation gehöre wie er, der Sohn der Honecker-Tochter Sonja und des Exil-Chilenen Leo Yáñez: Wir sind beide Mitte der Siebziger in der DDR geboren, er in der Hauptstadt, ich wie seine Großmutter in Halle (Saale). Ich ahnte, dass sich unsere Leben vor dem Mauerfall ähnlicher waren als danach. Obwohl meine Eltern weder privilegiert noch Honecker-Fans waren.

Aber der Schnitt von 1989, der im Osten auch die für immer prägt, die noch Kinder waren, hat mich beflügelt – und Roberto traumatisiert.

Mit 15 endete über Nacht sein Leben als Lieblingsenkel des Staatschefs, wurde der Opa von der Respekts- zur Unperson, von der eigenen Partei aus dem Häuschen geworfen, auf der Flucht vor wütenden DDR-Bürgern. Honecker an den Galgen, riefen sie. Robertos Eltern gingen mit ihm und der kleinen Schwester in die Heimat des Vaters, wo er nicht zurechtkam, die Eltern sich trennten, Opa Erich nach einer Odyssee todkrank ankam, starb. Roberto rutschte in Drogensucht und Depression. Es dauerte lange, bis er aus der Krise fand, die 1989 für ihn begann.

Seine Antwort auf meine E-Mail kam trotzdem schnell und war sehr freundlich. Über uns als Vertreter derselben DDR-Generation zu sprechen „ist natürlich interessant“, schreibt er, sieben Tage nach seinem 45. Geburtstag. „Prinzipiell aber mache ich Interviews nur gegen Bezahlung, denn – das wissen Sie bestimmt – wir leben im Kapitalismus. Niemand kann es sich leisten, etwas kostenlos zu tun, ich auch nicht.“

Ich kenne diesen halb sarkastischen, halb resignierten Ton, den Subtext, dass heute auch nicht alles Gold ist, gut. Aus meiner sächsischen Heimat. Aber nicht von meiner Generation, sondern von der unserer Eltern. Sie erkämpften vor 30 Jahren die Wende, sie spürten Hass auf Honecker, der für uns nur noch ein allgegenwärtiger Opi war, dem die Stimme wegkippte, wenn er mal wieder dasselbe faselte.

Erichs Enkel sollten die Wiedervereinigung vollenden

Kapitalismus war sein Wort, sein Dauerfeindbild. Nun verwenden es unsere Eltern, wenn sie über ihre Enttäuschungen mit dem Westen sprechen, über die Schwächen des Sozialstaats, über die hohen moralischen Ansprüche des Westens, an denen er ständig selbst scheitert.

Anfang der Neunziger, als Roberto längst in Chile lebt und sein Großvater in Berlin wegen der Mauertoten vor Gericht steht, sagten die Erwachsenen uns Wendekindern: Ihr werdet die Einheit vollenden. Heute blickt der Westen verständnisloser denn je auf die Wahlergebnisse, den Krawall, die Ansichten im Osten. Wir 2,5 Millionen, die zwischen Mitte der Siebziger und Mitte der Achtziger in der DDR geboren sind, wurden nicht zur ersten gesamtdeutschen, sondern zur „dritten Generation Ost“; in der DDR nur Kinder, trotzdem nicht assimiliert. Erichs Enkel. Wie kann das sein?

Als Roberto Yáñez Betancour 1974 zur Welt kommt, ist Oma Margot seit elf Jahren Bildungsministerin, Opa Erich seit drei Jahren Parteichef, zwei Jahre später wird er auch Staatsratsvorsitzender.

In Großvaters Arm: Honeckers Enkel Roberto. © Quelle: privat

Roberto wächst in einer der begehrten Neubauwohnungen in Ost-Berlins Mitte auf, bekommt vom Opa Westspielzeug, am Wochenende fährt ihn ein Chauffeur nach Wandlitz, wo 600 Angestellte die Waldsiedlung der SED-Kader in Gang halten. Roberto begleitet Opa zur Jagd, raucht mit den Personenschützern, spürt im Schulalltag Omas schützende Hand.

Aber er geht zur Polytechnischen Oberschule wie wir alle, Privatschulen gibt es nicht in der DDR.

Mein Vater ging heimlich zur Montagsdemo in Leipzig, meine Mutter zu Diskussionsveranstaltungen, dann entfiel meine Popsendung im ZDF für Sondersendungen zum Mauerfall. Ich war knapp 13.

Unser Schulalltag unterschied sich nicht vom Westen, mit Kindergeburtstagen und Pausenbroten, Strebern und Löchern in den Jeans. Nur, dass es auch Fahnenappell gab und ich, als meine Eltern die Nase von „diesem Staat“ längst voll hatten, zum Republikgeburtstag in Pionieruniform Ehrenwache vor einem Parteidenkmal in der Innenstadt stand.

Über die Pioniernachmittage schrieb ich als stellvertretender Gruppenratsvorsitzender Rechenschaftsberichte, in denen ich sicher mal Honecker zitierte. Daheim hörten wir die Stones, Maffay und guckten fast nur Westfernsehen. Vor dem Wehrkundeunterricht ab Klasse neun (den Margot Honecker einst eingeführt hatte) fürchtete ich mich – weil ich unsportlich war.

Ehe es ernst wurde, war alles vorbei. Mein Vater ging heimlich zur Montagsdemo in Leipzig, meine Mutter zu Diskussionsveranstaltungen, dann entfiel meine Popsendung im ZDF für Sondersendungen zum Mauerfall. Ich war knapp 13.

Roberto Yáñez war „der letzte Bürger der DDR“

Roberto spürt in Chile keine neue Freiheit. Er geht zur deutschen Schule, ist aber überlastet mit der fremden Welt, der zerrütteten Familie, der Belagerung durch die Medien, den gnadenlosen Umgang mit dem Opa. Honecker erliegt 1994 dem Krebs. Roberto überwirft sich mit der Mutter, dafür zieht er bald zu Oma Margot, damals Anfang 70. Für uns DDR-Kinder war sie „der lila Drache“ (wegen des Violettstichs im Haar), für Roberto bietet sie ein Zuhause. Das Kommando hatte sie schon geführt, als Opa noch Staatschef war. In der WG mit „Robi“ gelten preußische Disziplin und sozialistische Ideologie, doch dem Gestrauchelten gibt das Halt.

Und während sie Kontakte zu Altkommunisten aus aller Welt pflegt, Kuba besucht und die Dankbarkeit Tausender Chilenen genießt, die einst vor der Militärdiktatur in die DDR geflohen waren, bricht nun auch Roberto auf: in Poesie und Kunst. Sein Ausweg ist der Surrealismus. Äußerlich erinnert nichts an ihm an den Großvater: Er ist groß, stämmig, sein Haar schütter und lang, er trägt Bart und Latino-Hippie-Klamotten. Offen kritisiert er bald Selbstgerechtigkeit und Dogmatismus der Großeltern. 1999 erscheint sein erster Gedichtband. Seit 2002 lebt er von der Kunst, eher schlecht als recht. Seit 2004 ist er clean. 2013 stellt er seine Bilder in Berlin aus, betritt erstmals „großdeutschen“ Boden, wie Oma sagt. 2016 stirbt Margot Honecker.

Bis zuletzt Anhänger der DDR: Der ehemalige Staats- und Parteichef der DDR, Erich Honecker, und seine Ehefrau Margot.

„Sie war leider niemals in der Lage, ihre revolutionäre Gesinnung mit Selbstkritik zu verbinden“, sagt er später. Solange sie lebte, deshalb war er „von der DDR eingefangen: ihr letzter Bürger“.

Ich bin da nicht so sicher.

Es stimmt zwar: Als ich zum vorigen Mauerfalljubiläum über uns Wendekinder schrieb, war auch ich sicher, dass es das letzte Mal sein würde. 30 Jahre nach dem Mauerfall würde die Mauer länger weg sein, als sie stand. Auch ich glaubte, wir könnten die Einheit vollenden: indem wir auch den Westen verändern. Gleichberechtigung der Frau, Kitas, Polikliniken, längeres gemeinsames Lernen, Brücke nach Osteuropa. Wir waren im Westen wie im Osten zu Hause, hatten den Umbruch gemeistert, dann Auslands- und Praktikumsstationen. Ich habe in Frankfurt am Main und Ohio gelebt, in Südafrika und Washington gearbeitet und fühle mich doch als Ostler.

Das sei auch keine Schwäche mehr, „nur weil wir von der Westnorm abweichen“, endete mein Text damals. „Wenn das mit den eingetretenen Wegen nicht vereinbar ist, bitte schön. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns eigene suchen.“ Es war optimistisch gemeint, konstruktiv. Es war mein Traum von Deutschland.

Er endete mit Pegida und AfD, mit Heidenau und Höcke, mit Chemnitz und Statistiken, wonach Ossis nicht mal im Osten eine nennenswerte Zahl an Spitzenpositionen besetzen. Ich hatte übersehen, dass zwar wir Hochqualifizierten und Weltoffenen erfolgreich waren – aber im Westen. Wir waren wie glückliche Versionen von Roberto Yáñez: Wir ließen den Osten hinter uns, und da vor allem jene, die den abschätzigen Blick des Westens und das schlecht nachgeäffte Sächsisch nicht mehr weglächeln mochten; und auch die, die als Jugendliche in den wilden Neunzigern Orientierung am rechten Rand gefunden hatten. Die Ossis gehen tatsächlich eigene Wege. Ich hatte nur nicht geahnt, wie sehr der Frust dabei die Richtung weisen würde.

Heute singt Honeckers Enkel Lieder auf Youtube

In meiner zweiten Mail an Roberto habe ich ihn gefragt, ob er noch über die DDR nachdenkt oder spricht, drüben in Chile. Auch weil ich vermute, dass es viel seltener ist als bei mir. Das dürfte stimmen, sagt mancher, der noch sporadischen Kontakt zu ihm hat. Er selbst schrieb in seiner letzten Mail nichts dazu. „Einige meiner Beiträge erhalten hohe Einschaltquoten, die Medien verdienen damit“, antwortete er nur auf meinen Hinweis, dass wir Interviewpartner nie bezahlen. „Warum sollte ich ohne einen Euro nach Hause kommen? Ist das nicht ein klassisches Ausbeutungsschema?“

Heute stellt Roberto Videos bei Youtube ein, in denen er zur Gitarre eigene Lieder vorträgt. „Ein alter Vogel hat schwere Augen, er weiß zu viel“, singt er in einem der melancholischen Stücke. „Es wird genossen, dass er nicht hier ist. Er ist weit weg.“

Egal, wen Roberto Yáñez damit meint: Weit genug ist er wohl noch nicht weg.

