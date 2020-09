Anzeige

Anzeige

Köln. Gesundheitsminister Jens Spahn hat bei der Polizei Köln einen Strafantrag gegen einen 39-jährigen Mann gestellt, der ihn Ende August am Rande einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen homophob beleidigt haben soll. Das bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die “Bild” berichtete zuerst von dem Fall.

Der Verdächtige sei laut Staatsanwaltschaft bereits ermittelt und identifiziert. Der Mann werde in Kürze auf dem Kölner Polizeipräsidium vernommen und angehört. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm mindestens eine Geldstrafe und maximal eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am 29. August trat Spahn bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Bergisch Gladbach auf. Aufgebrachte Menschen hatten vor dem Veranstaltungssaal gewartet, um gegen seine Corona-Politik zu demonstrieren. Als der Gesundheitspolitiker das Gespräch mit der Gruppe suchte, beschimpften und bespuckten ihn die Menschen.

Anzeige

Der 39-Jährige soll Spahn dabei als “schwule Sau” bezeichnet haben. Spahn wehrte sich gegen die Beschimpfungen. “Ich habe Corona nicht erfunden”, sagte er und wandte sich anschließend ab.