Livestream zum Holocaust-Gedenken im Bundestag: Knobloch und Weisband halten Reden

Berlin. Zum Holocaust-Gedenken sollen heute (Mittwoch) im Bundestag die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband sprechen. Die 88-jährige Knobloch überlebte als Kind die Gräuel der Nationalsozialisten in einem Versteck. Die 33 Jahre alte, gebürtige Ukrainerin, Aktivistin und Ex-Politikerin Weisband spricht als Vertreterin dritten jüdischen Generation nach der Schoah.

Im Jahr 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog (1934-2017) den 27. Januar, das Datum der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz, zum nationalen Gedenktag erklärt. In diesem Jahr steht die Gedenkstunde im Zeichen des Jubiläumsjahrs „321-2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Livestream: Holocaust-Gedenken im Bundestag

Der Stream startet um 10.45 Uhr. Der Start der Gedenkstunde ist für 11 Uhr angesetzt. Es sprechen unter anderem Charlotte Knobloch und Marina Weisband.

900 Überlebende des Holocaust an Covid-19 gestorben

Etwa 900 Überlebende des Holocaust sind in Israel im vergangenen Jahr an Covid-19 gestorben. Insgesamt wurden 5 300 Überlebende des Massenmordes der Nazis an Juden und anderen Gruppen in der Ära des Zweiten Weltkriegs in Israel 2020 mit dem Coronavirus angesteckt, wie die zentrale Statistikbehörde des Landes am Dienstag mitteilte.

Etwa 17 Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Holocaust-Überlebenden starben demnach. Dies entspreche etwa den üblichen Werten in dieser Altersgruppe. Alle Überlebenden des industriellen Massenmordes sind heute mindestens 75 Jahre alt. Tödliche Verläufe der Erkrankung Covid-19 treten verstärkt bei älteren Menschen auf. Insgesamt starben im vergangenen Jahr etwa 17 000 Überlebende der Schoah in Israel.