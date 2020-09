Hofreiter lobt Merkels Corona-Krisen-Management

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihr Krisenmanagement in der Corona-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt. “In der Corona-Krise hat Frau Merkel vieles richtig gemacht. In Krisen hat sie schon öfters gut agiert”, sagte Hofreiter am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Er schätze den nüchternen Stil der Kanzlerin.

Hofreiter kritisierte jedoch Merkels Politik in Anbetracht langfristiger Themen. "Das Problematische ist: In der Krise vieles richtig - in der langlaufenden Politik (...) wie die Klimakrise oder zum Beispiel Digitalisierung voranzubringen, da waren diese konservativen Methoden der kleinen Schritte eher ungeeignet", führte Hofreiter aus.

Angesprochen auf die aktuellen Haushaltsdebatten im Bundestag verteidigte Hofreiter den Kurs der Bundesregierung hinsichtlich der Aufnahme neuer Schulden im kommenden Jahr. "Ich glaub man muss einfach tun was notwendig ist. (...) Wir sind eine Volkswirtschaft, und wenn die ganzen Unternehmen (...) pleitegehen", müsse man Geld in die Hand nehmen, um gesellschaftlichen Folgen wie Arbeitslosigkeit abzufedern.