Fünf gute Tendenzen in Deutschlands Wochenbilanz

Deutschland ist noch immer im Tunnel, epidemiologisch und emotional. Am Ende dieses Tunnels allerdings schimmert jetzt endlich Licht.

Zwar wütet das Virus weiter: Die Zahl der Infizierten steigt, die Zahl der Toten ebenfalls, und der Chef des Robert-Koch-Instituts fürchtet noch immer, dass auf dem Höhepunkt der Krise die Zahl der Intensivbetten nicht ausreichen könnte.

Zugleich aber sind am Ende dieser Woche in Deutschland fünf Tendenzen festzustellen, die Hoffnung machen.

1. Social Distancing zeigt Wirkung: Das Robert-Koch-Institut misst inzwischen einen deutlich sinkenden Reproduktionsfaktor des Virus. In den vergangenen Wochen hatte ein Mensch im mathematischen Durchschnitt oft fünf, mitunter sogar sieben Menschen angesteckt. Seit einigen Tagen pendeln sich die Durchschnittswerte bei R=1 ein. Das heißt: Ein Infizierter steckt im rechnerischen Durchschnitt nur noch einen anderen an. In Kürze wird erwartet, dass R kleiner wird als 1. Dann drehen sich die Dinge, mathematisch und tatsächlich. Sobald nicht mehr jeder im Durchschnitt einen anderen ansteckt, lässt die Epidemie langsam nach.

2. Die Kliniken fahren Kapazitäten hoch: Von Tag zu Tag steigt derzeit die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Durch Absage verschiebbarer Eingriffe und einen gleichzeitigen Ausbau der Kapazitäten gelang es, die Zahl der bereits freien oder binnen 24 Stunden nachgerüsteten Intensivbetten auf eine nie da gewesene Zahl zu steigern: 17.500. Genannt wurde diese Zahl am Ende der Woche von der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. In deren zentrales System DIVI speisen derzeit 975 Kliniken ihre Daten ein. Da rund 300 Kliniken noch gar nicht mit DIVI vernetzt sind, liegt die tatsächliche Zahl freier Intensivbetten und möglicher Beatmungsplätze sogar noch deutlich höher.

3. Die Politik bleibt für Korrekturen offen: An mehreren Stellen haben Bund und Länder in dieser Woche gezeigt, dass sie zu kleinen Korrekturen bereit sind. So darf ein begrenztes Kontingent von Saisonarbeitern aus Osteuropa trotz der prinzipiell fortgeltenden Reiseverbote bei der Spargelernte helfen. In Niedersachsen etwa wurde den Baumärkten wieder erlaubt zu öffnen, nachdem grenznahe Baumärkte in anderen Bundesländern, etwa Bremen, zur Attraktion geworden waren – was seuchenpolitisch widersinnig war.

4. Die Anerkennung für Helden des Alltags wächst: Jene, die in diesen Tagen besonderen Stress erleben, weil sie auch in der Corona-Krise für andere da sind, bekommen mehr Anerkennung – und vielfach auch einen finanziellen Bonus. Über eine entsprechende Zahlung im Pflegebereich will Gesundheitsminister Jens Spahn mit der Arbeitgeberseite reden. Viele Supermärkte haben ihren Mitarbeitern ebenfalls einen Bonus in Aussicht gestellt oder vielfach sogar schon gezahlt. Finanzminister Olaf Scholz hat bereits dafür gesorgt, dass ein Bonus dieser Art steuerfrei bleibt, für Summen bis 1500 Euro, rückwirkend ab 1. März.

5. Deutschland hält zusammen: Während in anderen Staaten die Viruskrise von tiefen innenpolitischen Zerwürfnissen begleitet wird, etwa in den USA und in Großbritannien, halten Regierte und Regierende in Deutschland bislang gut zusammen. Die Kanzlerin lobt die Deutschen und dankt ihnen fürs Mitmachen – und die Deutschen loben sie zurück: 64 Prozent sind laut ARD-Deutschlandtrend derzeit mit ihr zufrieden, das ist ein Plus von 11 Punkten gegenüber Mitte März. Dieser Schub bedeutet nichts Parteipolitisches: Noch stärker, um 17 Punkte, kam der sozialdemokratische Finanzminister und Vizekanzler Scholz voran. Mit 63 Prozent liegt er jetzt ganz knapp hinter Merkel.

Video “Zu früh, um die Regeln zu lockern”: Merkels Video-Statement in voller Länge 11:35 min “Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben als je zuvor”, erklärt Kanzlerin Merkel in ihrem aktuellen Podcast. © Matthias Koch/Bundesregierung

Das emotionale Signal, das die Deutschen damit geben, ist unverkennbar. Es geht jetzt gerade mal nicht darum, ob einer links ist oder rechts, ganz oben in der Hierarchie oder ganz unten. Wer in dieser schwierigen Zeit nach bestem Wissen und Gewissen dem Land und den Leuten hilft und dient, bekommt etwas gutgeschrieben. Das gilt für eine Pflegerin und eine Kassiererin ebenso wie für eine Kanzlerin.

