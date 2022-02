Hochwasserschutz: Linke dringen auf Koordinierung durch den Bund

Anzeige

Berlin. Der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Ralph Lenkert, hat einen besseren, bundesländerübergreifenden Hochwasserschutz gefordert. „Der Bund muss schnellstmöglich die Koordinierung der Flußgebietszusammenarbeit übernehmen“, sagte der Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Hochwasserschutz sollte vor allem vom Bund überwacht werden – Flüsse kennen keine Landesgrenzen.“

Lenkert: Mit dem Klimawandel werden Wetterextreme wahrscheinlicher

So komme es vor, dass Länder „Verantwortungen über Hochwasserschutz hin und her schieben, nur weil ein Fluss in zwei Ländern fließt“, kritisierte Lenkert. „Das geht nicht und würde sich durch eine zentrale Überwachung verbessern.“

Hinzu kommt, dass Länder Hochwasserschutz in benachbarten Regionen nicht vorantreiben dürften. „Sie dürfen für Hochwasserschutz in anderen Ländern nicht bezahlen, auch wenn dieser beispielsweise ihren Kommunen direkt an der Grenze helfen würde“, sagte Lenkert weiter. „Diese Regel muss in der Haushaltsordnung dringend angepasst werden. Auch mit Blick auf Wetterextreme, die mit dem Klimawandel wahrscheinlicher werden, ist eine effizientere Zusammenarbeit dringend nötig.“

Die Bewältigung akuter Katastrophenlagen liegt in der Verantwortung der Länder und Kommunen. Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Bayern im vergangenen Jahr wurde ein mangelnder Hochwasserschutz in den betroffenen Regionen kritisiert. Das Umweltbundesamt (UBA) plädierte für eine stärkere Beteiligung des Bundes am Hochwasserschutz.