Wegen Hochwasser und Corona: FDP will Sondersitzung des Bundestages

Berlin. Die FDP-Bundestagsfraktion will aufgrund der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern sowie der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage eine Sondersitzung des Bundestages einberufen. Das geht nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus einem Brief des Parlamentarischen Geschäftsführers Marco Buschmann an die Geschäftsführer der anderen Fraktionen hervor.

Sowohl die Hochwasserkatastrophe als auch die Corona-Pandemie erfordern zügiges parlamentarisches Handeln”, schreibt Buschmann. „Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag regt daher eine umgehende Sondersitzung des Deutschen Bundestages an.” Dabei solle es nicht um einen bloßen Meinungsaustausch darüber gehen, was jetzt zu tun sei. Vielmehr liege gesetzgeberischer Handlungsbedarf auf der Hand, dem so schnell wie möglich nachzukommen sei.

Schneller Handlungsbedarf

Mit Blick auf die furchtbare Hochwasserkatastrophe habe die Bundesregierung zwar Soforthilfen beschlossen, so der FDP-Politiker. Die Opfer und die betroffenen Regionen benötigten aber zügig längerfristige Planungssicherheit und Orientierung. Deshalb müsse das Aufbauhilfefondsgesetzes geändert werden.

Es könne ein passendes Vehikel zur umfassenden Unterstützung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie der Kommunen sein. Bei den Hochwassern 2002, 2013 und 2016 sei überdies in den jeweils betroffenen Regionen die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden. Dieser Schritt sei auch jetzt angezeigt. Er könne den betroffenen Unternehmen Zeit verschaffen, um ihre Verhältnisse zu ordnen.

Beide Schritte verlangten eine Gesetzesänderung, die durch ein verkürztes Verfahren sichergestellt werden könne. Wörtlich heißt es: In Woche drei nach der Hochwasserkatastrophe ist ein Handeln zwingend notwendig. Denn ab nächster Woche könnten bereits Unternehmen gesetzlich verpflichtet sein, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Neue Kriterien bei Corona

Hinzu komme, dass die Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz am 10. August anvisiere. Dazu schreibt Buschmann: „Wenngleich nichts gegen die Durchführung einer solchen MPK einzuwenden ist, eignet sie sich nicht als Ersatzparlament. Corona und seine Bekämpfung betreffen Fragen, die wesentlich für die Verwirklichung von Grundrechten sind. Sie gehören daher von Verfassungswegen ins Parlament. Wir halten es daher für nötig, dass die Strategie vor einer MPK im Parlament diskutiert wird, damit die Bundesregierung im Lichte der Meinungsbildung im Deutschen Bundestag agieren kann.”

An die Stelle der Inzidenz als alleiniger Richtgröße sei in der Sache künftig „ein Kriterienmix” erforderlich; zudem müssten die Impfkampagne flexibler und die Teststrategie mit mehr PCR-Tests besser werden.

Dem RND sagte Buschmann: „Da uns die Zeit davonläuft, muss der Deutsche Bundestag umgehend debattieren und die notwendigen Beschlüsse fassen. Insbesondere Entscheidungen, die wesentlich für die Grundrechte sind, gehören in den Bundestag.”