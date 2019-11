Digitale Selbstverteidigung als Schulfach: Es wird höchste Zeit

Anzeige

Berlin. Es ist nicht der hackende Teenager in seinem Kinderzimmer. Nicht der russische oder amerikanische Geheimdienstler. Und auch nicht Google & Co.: Das größte Risiko für unsere Datensicherheit und damit für unsere Selbstbestimmung sitzt vor unseren eigenen Rechnern. Wir selbst sind es!

Der Staat kann uns - Cyberabwehrzentren hin oder her - auf Dauer nicht alleine vor dem Missbrauch unserer Daten schützen. Aber er kann zumindest die junge Generation von Kindesbeinen an bestmöglich gegen bestimmte Gefahren immunisieren und aufklären. Genau das könnte ein Unterrichtsfach "Digitale Selbstverteidigung" leisten, wie es nun die Linke für ganz Deutschland vorschlägt.

Die Schulen sind bisher nicht ausreichend gut aufgestellt

Zu einem "Online-Führerschein" müssten Fragen gehören, die in die Tiefe gehen: Wie arbeiten Hacker? Wie schütze ich mich bestmöglich dagegen? Warum setzen Unternehmen Algorithmen ein und wie funktionieren sie? Vergisst das Netz jemals? Welche Alternativen gibt es zu den heutigen Internet-Riesen und wie nutze ich sie? Welche Kniffe helfen mir, in dem Meer an Informationen im Netz Wahres von Unwahrem bestmöglich zu unterscheiden? Und wie schütze ich mich vor Cyber-Mobbing?

An den meisten Schulen ist heute wohl trotz engagierter Vorkämpfer noch gar nicht das notwendige Know-how und Personal vorhanden, um wirklich sinnhaft ein oder zwei Wochenstunden "Digitale Selbstverteidigung" zu unterrichten. Das sollte die Entscheidungsträger aber nicht davon abhalten, darauf hinzuarbeiten.

Aus Schülern werden eines Tages Arbeitnehmer

Am Geld darf es auch nicht scheitern. Schließlich werden aus Kindern eines Tages Arbeitnehmer, die in einer globalen Welt leben werden, in der umfassende digitale Fähigkeiten und der Umgang mit sensiblen Daten noch stärker über die Zukunft entscheiden als heute schon.

Für das 21. Jahrhundert gilt deshalb: Nur ein Staat, der seine Bürger zur digitalen Selbstverteidigung ermutigt und befähigt, ist ein aufgeklärter, moderner Staat. Höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen!