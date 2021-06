Hochrechnung: Le-Pen-Partei scheitert bei Regionalwahlen in Frankreich

Eine Person wirft ihren Stimmzettel in einem Wahllokal in eine Wahlurne. Bei den Regionalwahlen in Frankreich hat die Partei von Rechtspopulistin Le Pen nach einer Hochrechnung keine einzige Region gewinnen können. Wegen der zeitlichen Nähe zur Präsidentenwahl gelten die Regionalwahlen als Stimmungstest. © Quelle: Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa