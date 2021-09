Neue Hochrechnung: SPD-Vorsprung wächst leicht - Rot-Rot-Grün ausgeschlossen

Anzeige

Berlin. Deutschland hat gewählt. Die neuste Hochrechnung um 19.35 Uhr zur Bundestagswahl der ARD (Infratest dimap) sieht die SPD knapp vor der Union:

Die SPD verbesserte ihr Ergebnis von der vorherigen Bundestagswahl vor vier Jahren deutlich und erreicht nun 25,2 Prozent.

Die CDU/CSU verzeichnet klare Einbußen und kommt auf 24,6 Prozent . Es wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl für die Union.

Die Grünen können gegenüber 2017 stark zulegen, landen aber nur auf Platz 3 mit 14,3 Prozent der Stimmen.

Die FDP verbessert sich erneut und erreicht 11,6 Prozent .

Die AfD erreicht 10,8 Prozent der Stimmen.

die Linke liegt bei 5,0 Prozent .

Sonstige kommen gemeinsam auf 8,5 Prozent.

In der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (19.01 Uhr) liegt die CDU/CSU bei 24,4 Prozent, die SPD knapp davor auf 25,6 Prozent. Die Grünen kommen auf 14,7 Prozent, FDP auf 11,6 Prozent. Die AfD bleibt zweistellig und bekommt 10,3 Prozent, die Linke liegt bei 5,0 Prozent. Sonstige bei 8,4 Prozent.

Schon jetzt gilt die Bundestagswahl von diesem Jahr als historisch: Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU), die zur Wiederwahl nicht erneut angetreten war, waren am Sonntag knapp 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen, der über den nächsten Bundeskanzler bestimmen wird.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

Weil zahlreiche Wähler bis zuletzt unentschlossen waren und es in den Meinungsumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD gegeben hatte, war die Spannung bis zuletzt groß gewesen. Absehbar war lediglich, dass künftig höchstwahrscheinlich ein Dreierbündnis das Land regiert. Zur Unsicherheit der Prognosen trägt auch ein Rekordanteil an Briefwählern bei, deren Stimmen erst ab 18 Uhr ausgezählt wurden. Der Anteil lag laut Bundeswahlleiter bei über 40 Prozent und damit auf Rekordhöhe.

Briefwahl auf Rekordhöhe

In den bundesweit rund 60.000 Wahllokalen war der Zulauf denn auch etwas geringer als vor vier Jahren. Bis zum Nachmittag lag die Wahlbeteiligung etwa fünf Prozentpunkte unter dem Wert von 2017. Rein statistisch nahmen in diesem Jahr etwa 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger erstmals an einer Bundestagswahl teil. Insgesamt standen 47 Parteien zur Auswahl.

Im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl vor vier Jahren konnte die SPD ihr Ergebnis klar verbessern. Laut den Umfragen schrieben die Wähler und Wählerinnen vor allem dem SPD-Kanzlerkandidaten und bisherigen Vizekanzler Olaf Scholz hohe Kompetenz und die Befähigung zu, Deutschland als Bundeskanzler zu regieren. Davon profitierte die SPD im Laufe des Wahlkampfs immer stärker, sodass sie sich von Umfragewerten um die 15 Prozent im Januar dieses Jahres bis auf über 25 Prozent in der Wahlwoche hatte verbessern können.

Union verliert deutlich

Die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), dem bisherigen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westphalen, büßte dagegen gegenüber der Wahl von 2017 stark an Stimmen ein. Laschet hatte sich erst nach einem zähen internen Machtkampf gegen CSU-Chef Markus Söder als Spitzenkandidat durchgesetzt und war im Wahlkampf immer wieder für Fehler kritisiert worden. Seine Beliebtheitswerte hatten stets hinter denen von Scholz gelegen.

Für Bündnis90/Die Grünen ging die Bundestagswahl zwiespältig aus: Zwar verfehlten sie deutlich ihr Ziel, mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin stärkste Kraft im Bundestag zu werden. Allerdings konnten sie ihr Ergebnis von 2017 kräftig verbessern und können sich nun darauf einstellen, an einer künftigen Bundesregierung beteiligt zu sein.

FDP legt zu

Letzteres gilt auch für die FDP unter ihrem Parteichef Christian Lindner. Die Liberalen, die Lindner vor vier Jahren erst zurück in den Bundestag geführt hatte, konnten ihr Ergebnis an diesem Sonntag erneut verbessern und gelten nun als entscheidende Partei für eine Koalitionsbildung. Lindner hatte im Vorfeld stets betont, er würde ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen einer Ampel-Regierung mit SPD und Grünen vorziehen.

Auch die Linke musste Einbußen gegenüber 2017 einstecken. Aus der Bundestagswahl im Jahr 2017 waren CDU und CSU mit 32,9 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Die SPD kam mit 20,5 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit, die AfD wurde damals mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft. Dahinter folgten FDP (10,7 Prozent), Linke (9,2) und Grüne mit 8,9 Prozent.

Wahlchaos in Berlin

In Mecklenburg-Vorpommern wurde parallel zur Bundestagswahl außerdem ein neuer Landtag gewählt. Hier konnte die SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die bislang mit der CDU regiert hat, ihre Stellung als stärkste Kraft verteidigen.

Im Land Berlin waren die rund 2,45 Millionen Wahlberechtigten zu vier Abstimmungen aufgerufen: Neben dem Bundestag wurde das Abgeordnetenhaus gewählt, das über den neuen Regierenden Bürgermeister bestimmen wird. Amtsinhaber Michael Müller (SPD) war nicht erneut angetreten. Seine Partei lag mit der neuen Spitzenkandidatin und früheren Bundesfamilienministerin Franziska Giffey am Sonntag in der Wählergunst vorn. Ob Giffey in der Hauptstadt die rot-rot-grüne Regierungskoalition fortsetzen oder ein neues Bündnis schmieden wird, blieb zunächst offen.

Außerdem wurde in Berlin über die 12 Bezirksparlamente sowie über ein Volksbegehren abgestimmt, der eine Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3000 Wohnungen fordert. Bei den Wahlen war es am Sonntag vor zahlreichen Wahllokalen in der ganzen Stadt zu langen Warteschlangen und etlichen Pannen gekommen.