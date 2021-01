Hochrangige Republikaner wollen US-Wahlergebnis kippen

Anzeige

Die beiden Kammern des US-Kongresses werden am (heutigen) Sonntag ihre konstituierende Sitzung abhalten. Der Start der Legislaturperiode wird begleitet von einem Vorhaben einer zunehmenden Anzahl von Republikanern, den Sieg des gewählten US-Präsidenten Joe Biden zu kippen. Das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die knappste Mehrheit seit 20 Jahren haben, dürfte Nancy Pelosi wieder zur Vorsitzenden wählen. Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Senat sind unklar, da am Dienstag noch die Wahl von zwei Senatoren im US-Staat Georgia ansteht.

Obwohl die Präsidentschaftswahl im November nicht durch Betrug umgestaltet worden ist, haben ein Dutzend Republikaner des künftigen Senats und eine noch größere Zahl künftiger Repräsentantenhausabgeordneter angekündigt, den Willen des Volks zu torpedieren. Sie planen, dem Wahlergebnis zu widersprechen, wenn am Mittwoch eine Sitzung veranstaltet wird, die sich um den Sieg von Biden im Wahlleutegremium mit 306 Stimmen zu 232 Stimmen gegen Präsident Donald Trump dreht. Die Gruppe wird im Senat von Josh Hawley und Ted Cruz angeführt.

02.01.2021, USA, Cumming: Ted Cruz, republikanischer Senator für den US-Bundesstaat Texas, streckt bei einer Wahlkampfveranstaltung für die US-Senatorin Loeffler seine Faust in die Luft. Weitere Republikaner aus dem US-Senat wollen bei der anstehenden Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse im Kongress Einspruch einlegen. © Quelle: Brynn Anderson/AP/dpa

Dass es keinen maßgeblichen Betrug gegeben hat, haben Wahlbeauftragte in den USA bestätigt. Der frühere US-Justizminister William Barr hatte vor seinem Rücktritt im Dezember angegeben, dass Wahlbetrug das Ergebnis nicht beeinflusst habe. Die Gouverneure von Arizona und Georgia, zwei Republikaner, haben gesagt, dass die Wahlergebnisse ihrer Staaten stimmten.

Druck auf Mike Pence wächst

Der Druck auf Vizepräsident Mike Pence von Trump-Verbündeten wegen seiner Rolle im Senat nimmt zu. Pence hat als Präsident des Senats den Vorsitz über die Sitzung, bei der die Wahlleutegremium-Stimmen ausgezählt werden. Er benennt den Sieger. Pences Stabschef Marc Short teilte am Samstag mit, Pence „begrüßt die Bemühungen von Mitgliedern des Hauses und Senats, die Befugnis, die sie unter dem Gesetz haben, zu nutzen, um Einwände zu erheben“.

Der Ausgang der Stichwahlen in Georgia wird entscheiden, ob die Demokratische oder die Republikanische Partei den Senat kontrolliert. Die Republikaner müssen nur eine der beiden Stichwahlen gegen einen der demokratischen Kandidaten gewinnen, um die Mehrheit zu behalten. Die Demokraten müssen beide Stichwahlen gewinnen, um bei Abstimmungen im Senat ein Unentschieden mit Hilfe der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einen Sieg für sich umzuwandeln.

Unter den republikanischen Neulingen im Repräsentantenhaus ist Marjorie Taylor Greene aus Georgia, die Verschwörungstheorien von Q-Anon Unterstützung gegeben hat. Auch die Waffenrechtbefürworterin Lauren Boebert aus Colorado ist neu. Sie hatte einen Brief in Umlauf gebracht, der dafür eintrat, dass Abgeordnete wieder das Recht erhalten, im Kapitolgebäude Schusswaffen zu tragen.

Taylor Greene besuchte Trump während der Feiertage im Weißen Haus, um den Einsatz zu besprechen, die Präsidentschaftswahl zu kippen. „Die Herausforderung am 6. Januar läuft“, teilte Taylor Greene bei Twitter mit. Auch Boebert unterstützte diejenigen, die den Wahlsieg von Biden anfechten.

Der Republikaner Luke Letlow, der ins Repräsentantenhaus gewählt worden war, war am Dienstag im Alter von 41 Jahren an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Da sein Sitz nun vorerst leer ist und das Rennen um ein weiteres Mandat noch nicht entschieden ist, haben die Demokraten vorerst eine Mehrheit von 222 zu 211 Stimmen in der Kammer.